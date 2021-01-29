Пища должна наполнять нас энергией, но почему-то после обеда мы чувствуем энергетический спад. На этот парадокс влияет множество факторов: от скорости потребления пищи с условиями в которых мы едим.

Источник: Live-up

Стресс по-особому влияет на функцию пищеварения. Это состояние повышает уровень адреналина, что может негативно влиять на способность организма производить желудочную кислоту, а также – привести к появлению желудочно-кишечного дискомфорта или заторможенности после приемов пищи. Высокий уровень адреналина заставляет тело думать, что вы готовитесь к борьбе или защиты. В результате организм отводит кровоток от процессов, которые кажутся менее важными, и пищеварения является одним из них.

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Каждую минуту тело в фоновом режиме принимает решение о том, какое топливо ему использовать. Выбор всегда происходит между глюкозой, жирами и их комбинацией. Когда вы испытываете стресс, употребляете большое количество кофеина, постоянно спешите или занимаетесь интенсивными кардио нагрузками, ваше тело находится в режиме доминирования симпатической нервной системы и выбирает "быстрое" топливо – глюкозу. Это и есть одна из причин, почему ваш организм нуждается в сахаре и чувствует усталость, когда его не получает.



Глюкоза в пище / Фото Pixabay

Попробуйте контролировать свое дыхание или практиковать короткую медитацию. Начните дышать глубоко, чтобы активизировать парасимпатическую нервную систему и настроить организм на пищеварение, восстановление и отдых. Увеличивая длину вдоха и выдоха, вы буквально сигнализируете каждой клетке вашего тела о том, что вы в безопасности. Это позволит организму расслабиться и чувствовать гораздо меньше стресса во время и после приемов пищи.

Жиры и углеводы



Углеводы в пище / Фото Pixabay

Послеобеденный упадок сил может быть обусловлен тем, что именно вы съели или выпили. Когда вы съедаете быстрые углеводы, ваш организм моментально усваивает крахмал, который тут же превращается в сахар. Это стимулирует выработку инсулина, что дает вашему телу сигнал о необходимости накапливать жир. Вы быстро наедаетесь, но так же быстро вы начинаете чувствовать голод и упадок сил.

Жиры, получаемые из цельных натуральных продуктов, наоборот, – помогают регулировать воспалительные процессы, укрепляют иммунную систему и помогают нормализовать состояние кожи, ногтей и волос. Такие жиры замедляют высвобождение глюкозы в кровоток, что помогает дольше сохранять чувство насыщения. Авокадо, орехи, семена, кокос, жирная рыба помогают справляться с тягой к сладкому. Включайте полезные жиры в свой рацион, чтобы контролировать свое состояние после еды.

Чтобы замедлить высвобождение энергии из пищи, а также продлить чувство насыщения – диетологи рекомендуют есть медленно.

Пищевая чувствительность



Чувствительность к еде / Фото Pixabay

Послеобеденная усталость может быть вызвана и пищевой чувствительностью, что связано с недостаточным образованием пищеварительных ферментов, ферментов детоксикации печени или желудочного сока. В этом случае нужно проконсультироваться с врачом.

Чаще всего пищевую чувствительность вызывают глютен, молочные продукты, фруктоза, рафинированный сахар и искусственные подсластители. Если печень не справляется с нагрузкой из-за продуктов, которые вы потребляете, у вас возникают проблемы в кишечнике, кожные высыпания, усталость.

Чтобы определить, что именно вызывает эти проблемы, существует ограничительная диета: вы исключаете из рациона перечисленные продукты на несколько недель, а потом по одному вводите их в рацион с интервалом в 4 дня. Так вы почувствуете, как организм реагирует на каждый из них.