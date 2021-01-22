Завдяки великій кількості корисних поживних речовин, що сприяють зміцненню здоров'я, перераховані продукти допомагають підіймати настрій та покращувати здоров'я. Тож, якщо ви відчули погіршення самопочуття – сміливо вирушайте в магазин.

Їжа – найкращі ліки проти сезонної депресії, повідомляє у своєму Instagram-аккаунті дієтологиня Ольга Безугла. Експертка переконує, що правильно складений раціон допомагає покращити настрій та підвищити психологічний імунітет.

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Попри поширену думку, що на наш настрій впливає солодка їжі, дієтологиня рекомендує вживати гостру та жирну їжу. Несподівано? Тоді вам точно корисно ознайомитися з повним списком продуктів для хорошого настрою.



Що їсти для хорошого настрою / Фото Pexels

Перець чилі

Чим гостріше, тим краще! Перець чилі та інші гострі перці містять капсаїцин – речовину, яке і надає пекучий смак, подразнюючи слизову носа і рота. Мозок, отримуючи потужний сигнал, миттєво реагує на сильний подразник та запускає процес вироблення ендорфінів (гормонів задоволення). Тому вважається, що "пекуча їжа" підіймає настрій!

Волоські горіхи

Завдяки вмісту альфа-ліноленової кислоти, вітаміну Е, фолієвої кислоти, поліфенолів і мелатоніну, горіхи позитивно впливають на наш настрій і когнітивну функцію.

Зелений чай

Містить амінокислоту L-тіанін, яка, долаючи гематоенцефалічний бар'єр, запускає вивільнення гальмівного нейромедіатора в мозку, який ще називають гамма-аміномасляною кислотою (ГАМК). Такий ефект викликає розслаблений, але сконцентрований стан. При цьому в організмі вивільняються дофамін та серотонін, які поліпшують настрій.

Молоді соєві боби

Соєві боби є джерелом рослинного білка. До того ж вони містять досить широкий спектр амінокислот, в тому числі й триптофан, який незамінний у виробництві серотоніну. Корисні боби також безліччю вітамінів і мінералів, що мають вирішальне значення для зниження ризику хронічних захворювань і клітковиною, яка допомагає насититися і відчути задоволення.

Лосось

Продукти багаті омега-3 жирними кислотами допомагають нашому організму виробляти серотонін, не кажучи вже про позитивний вплив риби на серце та обмін речовин.

Шоколад

Цей продукт покращує настрій коштом поліфенолів какао, здатних займатися профілактикою когнітивного спаду і поганого настрою. Дієтологиня підкреслює, що цих сполук більше в темному гіркому шоколаді, відповідно такий продукт не можна назвати десертом.