ПМС – неприємна абревіатура для значної частини жіночого населення. За статистикою, від нього страждають близько 20–50% жінок репродуктивного віку. Сьогодні ми поговоримо про дієві методи, які допоможуть зменшити стрес, усунути біль та побороти нудоту чи безсоння під час чергового ПМС.

Передменструальний синдром характеризується дратівливістю, тривожністю, емоціональною нестійкістю, депресіями, набряками кінцівок, больовими відчуттями в ділянці молочних залоз, головними болями, що виникають за 7–10 днів до початку місячних та закінчуються за кілька годин до початку менструації.

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Ключові фактори появи ПМС – це гормональні порушення, але не менш важливими є:

часті стреси;

перевтома;

спадковість;

захворювання щитоподібної залози;

порушення водно-сольового балансу;

неповноцінний режим харчування з недостатньою кількістю спожитого кальцію, магнію, цинку, вітаміну В6.

Цікаво. Експериментальним шляхом вчені довели, що жінки, які протягом місяця вживали кальцій і вітамін D (який сприяє засвоєнню кальцію), були менш схильні до ПМС.

Форми ПМС



Для ПМС характерні стрес та відчуття втоми / Фото Pexels

Виділяючи симптоми ПМС у жінок, варто зазначити, що захворювання може розвиватись в кількох формах:

психовегетативна. Характеризується: депресією, плаксивістю, дратівливістю, забудькуватістю, швидкою втомлюваністю, слабкістю, схильності до хвилювань. Можлива поява частих проявів гніву, люті, дратівливості, конфліктності. Усі ці симптоми ПМС можуть з'явитись перед початком менструації на тлі безсоння, закрепів, підвищеної чутливості до ароматів, онімінням рук.

Набрякова . Характеризується: появою набряку обличчя, рук та ніг, вугровими висипаннями, пітливістю. Спостерігається також підвищена чутливість молочних залоз, слабкість та біль у м’язах.

Цефалгічна . Симптоми передменструального синдрому характеризуються: нападоподібним головним болем, нудотою, головокружінням. Можлива поява почервоніння обличчя та набряку.

"Кризова" . Характеризується: підвищеним відчуттям страху, появою "панічних атак", коли прискорюється серцебиття, підвищується тиск, з’являється страх смерті. Такі ознаки виникають в період менопаузи та супроводжуються розвитком патологій зі сторони серцево-судинної системи, нирок та ШКТ.

Атипова. До основних ознак відносяться: напади ядухи, мігрень, підвищення температури, стоматит та виразковий гінгівіт.

Змішана. Характеризується погіршенням самопочуття на певних етапах менструального циклу.

Втім, цей перелік симптомів ПМС у жінок є неповним, оскільки ознаки патології залежать від загального стану організму та його індивідуальних особливостей.

Цікаво. Британські вчені зацікавилися чи є у чоловіків період, який можна було б порівняти зі станом жіночого ПМС. Експерти провели опитування серед 50 жінок і 50 чоловіків. З'ясувалося, що чоловічий організм піддається певним факторам, внаслідок яких деякі представники сильної статі впадають в депресію, стають дратівливими, відчувають болі та різко змінюють настрій.

Як зменшити інтенсивність ПМС



Активний спосіб життя знижує інтенсивність ПМС / Фото Pexels

Пропонуємо кілька порад, які допоможуть зменшити інтенсивність проявів синдрому ПМС та покращити загальний стан. Зазвичай лікування в таких випадках є симптоматичним.

Отже:

Встановіть адекватний режим відпочинку і сну , регулярних фізичних вправ та розслаблюючих процедур. Регулярні помірні навантаження можуть допомогти зменшити симптоматику здуття живота, дратівливість, тривожність та безсоння.

Внесіть зміни до раціону – споживайте більше білку та скоротіть звичну кількість цукру, додайте більше складних вуглеводів, харчуйтесь меншими порціями.

Для збалансованого функціонування жіночих статевих органів можна використовувати препарат Мулімен. Завдяки своєму натуральному складу він не лише регулюватиме баланс гормонів, а й виявлятиме спазмолітичний, знеболювальний та заспокійливий ефекти, що стануть в пригоді при проявах ПМС.

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Для здоров'я статевих органів використовуйте Мулімен / Фото Heel

Уникайте стресових ситуацій та опануйте кілька методів релаксації, які будуть для вас максимально прийнятними. У випадку, коли стресу уникнути не вдасться, скористайтеся заспокійливим препаратом Нервохеель. Завдяки компонентам рослинного та мінерального походження він сприятиме активізації захисних сил організму та нормалізації його порушених функцій, що відновить баланс нервової системи та допоможе уникнути стресу.



Заспокійливий препарат Нервохеель / Фото Heel

Виявляється уникнути симптомів ПМС – просто. Ведіть активний спосіб життя, харчуйтесь правильно, уникайте стресових ситуацій, а за потреби – звертайтесь до лікаря та користуйтесь лише безпечними препаратами з доведеною ефективністю.



Життя без симптомів ПМС / Фото Pexels

Перед застосуванням обов‘язково ознайомтесь з інструкцією на лікарські засоби та проконсультуйтесь з лікарем.