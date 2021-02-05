ПМС отменяется: советы, которые помогут уменьшить интенсивность синдрома
ПМС – неприятная аббревиатура для значительной части женского населения. По статистике, от него страдают около 20–50% женщин репродуктивного возраста. Сегодня мы поговорим о действенных методах, которые помогут уменьшить стресс, устранить боль и преодолеть тошноту или бессонницу во время очередного ПМС.
Предменструальный синдром характеризуется раздражительностью, тревожностью, эмоциональной неустойчивостью, депрессиями, отеками конечностей, болевыми ощущениями в области молочных желез, головными болями, возникающими за 7–10 дней до начала месячных и заканчивающихся за несколько часов до начала менструации.
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Ключевые факторы появления ПМС – это гормональные нарушения, но не менее важными являются:
- частые стрессы;
- переутомление;
- наследственность;
- заболевания щитовидной железы;
- нарушение водно-солевого баланса;
- неполноценный режим питания с недостаточным количеством потребленного кальция, магния, цинка, витамина В6.
Формы ПМС
Для ПМС характерны стресс и чувство усталости / Фото Pexels
Выделяя симптомы ПМС у женщин, стоит отметить, что заболевание может развиваться в нескольких формах:
- психовегетативные. Характеризуется: депрессией, плаксивостью, раздражительностью, забывчивостью, быстрой утомляемостью, слабостью, склонностью к волнениям. Возможно появление эпизодов гнева, ярости, раздражительности, конфликтности. Все эти симптомы ПМС могут появиться перед началом менструации на фоне бессонницы, запоров, повышенной чувствительности к ароматам, онемения рук.
- Отечная. Характеризуется: появлением отека лица, рук и ног, угревой сыпью, потливостью. Наблюдается также повышенная чувствительность молочных желез, слабость и боль в мышцах.
- Цефалгическая. Симптомы предменструального синдрома характеризуются: приступообразной головной болью, тошнотой, головокружением. Возможно появление покраснения лица и отека.
- "Кризисная". Характеризуется: повышенным чувством страха, появлением "панических атак", когда ускоряется сердцебиение, повышается давление, появляется страх смерти. Такие признаки возникают в период менопаузы и сопровождаются развитием патологий со стороны сердечно-сосудистой системы, почек и ЖКТ.
- Атипичная. К основным признакам относятся: приступы удушья, мигрень, повышение температуры, стоматит и язвенный гингивит.
- Смешанная. Характеризуется ухудшением самочувствия на определенных этапах менструального цикла.
Но даже этот перечень симптомов ПМС у женщин является неполным, поскольку признаки патологии зависят от общего состояния организма и его индивидуальных особенностей.
Как уменьшить интенсивность ПМС
Активный образ жизни снижает интенсивность ПМС / Фото Pexels
Предлагаем несколько советов, которые помогут уменьшить интенсивность проявлений синдрома ПМС и улучшить общее состояние. Обычно лечение в таких случаях является симптоматическим.
Итак:
- Установите адекватный режим отдыха и сна, регулярных физических упражнений и расслабляющих процедур. Регулярные умеренные нагрузки могут помочь уменьшить симптоматику: вздутие живота, раздражительность, тревожность и бессонница.
- Внесите изменения в рацион – ешьте больше белка и сократите привычное количество сахара, добавьте больше сложных углеводов, питайтесь меньшими порциями.
- Для сбалансированного функционирования женских половых органов можно использовать препарат Мулимен. Благодаря натуральному составу он не только регулирует баланс гормонов, но и проявляет спазмолитическое, обезболивающее и успокаивающее действие, что очень кстати при проявлениях ПМС.
Для здоровья половых органов используйте Мулимен / Фото Heel
Избегайте стрессовых ситуаций и откройте для себя несколько методов релаксации, которые будут для вас максимально приемлемыми. В случае, когда стресса избежать не удастся, воспользуйтесь успокаивающим препаратом Нервохеель. Благодаря компонентам растительного и минерального происхождения он будет способствовать активизации защитных сил организма и нормализации его нарушенных функций, восстановит баланс нервной системы и поможет избежать стресса.
Успокаивающий препарат Нервохеель / Фото Heel
Оказывается избежать симптомов ПМС просто. Ведите активный образ жизни, питайтесь правильно, избегайте стрессовых ситуаций, а при необходимости – обращайтесь к врачу и пользуйтесь только безопасными препаратами с доказанной эффективностью.
Жизнь без симптомов ПМС / Фото Pexels
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