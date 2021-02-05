ПМС – неприятная аббревиатура для значительной части женского населения. По статистике, от него страдают около 20–50% женщин репродуктивного возраста. Сегодня мы поговорим о действенных методах, которые помогут уменьшить стресс, устранить боль и преодолеть тошноту или бессонницу во время очередного ПМС.

Предменструальный синдром характеризуется раздражительностью, тревожностью, эмоциональной неустойчивостью, депрессиями, отеками конечностей, болевыми ощущениями в области молочных желез, головными болями, возникающими за 7–10 дней до начала месячных и заканчивающихся за несколько часов до начала менструации.

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Ключевые факторы появления ПМС – это гормональные нарушения, но не менее важными являются:

частые стрессы;

переутомление;

наследственность;

заболевания щитовидной железы;

нарушение водно-солевого баланса;

неполноценный режим питания с недостаточным количеством потребленного кальция, магния, цинка, витамина В6.

Интересно. Экспериментальным путем ученые доказали, что женщины, которые в течение месяца употребляли кальций и витамин D (что способствует усвоению кальция), были менее подвержены ПМС.

Формы ПМС



Для ПМС характерны стресс и чувство усталости / Фото Pexels

Выделяя симптомы ПМС у женщин, стоит отметить, что заболевание может развиваться в нескольких формах:

психовегетативные . Характеризуется: депрессией, плаксивостью, раздражительностью, забывчивостью, быстрой утомляемостью, слабостью, склонностью к волнениям. Возможно появление эпизодов гнева, ярости, раздражительности, конфликтности. Все эти симптомы ПМС могут появиться перед началом менструации на фоне бессонницы, запоров, повышенной чувствительности к ароматам, онемения рук.

. Характеризуется: депрессией, плаксивостью, раздражительностью, забывчивостью, быстрой утомляемостью, слабостью, склонностью к волнениям. Возможно появление эпизодов гнева, ярости, раздражительности, конфликтности. Все эти симптомы ПМС могут появиться перед началом менструации на фоне бессонницы, запоров, повышенной чувствительности к ароматам, онемения рук. Отечная. Характеризуется: появлением отека лица, рук и ног, угревой сыпью, потливостью. Наблюдается также повышенная чувствительность молочных желез, слабость и боль в мышцах.

Характеризуется: появлением отека лица, рук и ног, угревой сыпью, потливостью. Наблюдается также повышенная чувствительность молочных желез, слабость и боль в мышцах. Цефалгическая . Симптомы предменструального синдрома характеризуются: приступообразной головной болью, тошнотой, головокружением. Возможно появление покраснения лица и отека.

. Симптомы предменструального синдрома характеризуются: приступообразной головной болью, тошнотой, головокружением. Возможно появление покраснения лица и отека. " Кризисная ". Характеризуется: повышенным чувством страха, появлением "панических атак", когда ускоряется сердцебиение, повышается давление, появляется страх смерти. Такие признаки возникают в период менопаузы и сопровождаются развитием патологий со стороны сердечно-сосудистой системы, почек и ЖКТ.

". Характеризуется: повышенным чувством страха, появлением "панических атак", когда ускоряется сердцебиение, повышается давление, появляется страх смерти. Такие признаки возникают в период менопаузы и сопровождаются развитием патологий со стороны сердечно-сосудистой системы, почек и ЖКТ. Атипичная . К основным признакам относятся: приступы удушья, мигрень, повышение температуры, стоматит и язвенный гингивит.

. К основным признакам относятся: приступы удушья, мигрень, повышение температуры, стоматит и язвенный гингивит. Смешанная. Характеризуется ухудшением самочувствия на определенных этапах менструального цикла.

Но даже этот перечень симптомов ПМС у женщин является неполным, поскольку признаки патологии зависят от общего состояния организма и его индивидуальных особенностей.

Интересно. Британские ученые заинтересовались есть ли у мужчин период, который можно было бы сравнить с состоянием женского ПМС. Эксперты провели опрос среди 50 женщин и 50 мужчин. Выяснилось, что мужской организм подвергается определенным факторам, в результате которых некоторые представители сильного пола впадают в депрессию, становятся раздражительными, испытывают боли и резко меняют настроение.

Как уменьшить интенсивность ПМС



Активный образ жизни снижает интенсивность ПМС / Фото Pexels

Предлагаем несколько советов, которые помогут уменьшить интенсивность проявлений синдрома ПМС и улучшить общее состояние. Обычно лечение в таких случаях является симптоматическим.

Итак:

Установите адекватный режим отдыха и сна , регулярных физических упражнений и расслабляющих процедур. Регулярные умеренные нагрузки могут помочь уменьшить симптоматику: вздутие живота, раздражительность, тревожность и бессонница.

, регулярных физических упражнений и расслабляющих процедур. Регулярные умеренные нагрузки могут помочь уменьшить симптоматику: вздутие живота, раздражительность, тревожность и бессонница. Внесите изменения в рацион – ешьте больше белка и сократите привычное количество сахара, добавьте больше сложных углеводов, питайтесь меньшими порциями.

– ешьте больше белка и сократите привычное количество сахара, добавьте больше сложных углеводов, питайтесь меньшими порциями. Для сбалансированного функционирования женских половых органов можно использовать препарат Мулимен. Благодаря натуральному составу он не только регулирует баланс гормонов, но и проявляет спазмолитическое, обезболивающее и успокаивающее действие, что очень кстати при проявлениях ПМС.

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Для здоровья половых органов используйте Мулимен / Фото Heel

Избегайте стрессовых ситуаций и откройте для себя несколько методов релаксации, которые будут для вас максимально приемлемыми. В случае, когда стресса избежать не удастся, воспользуйтесь успокаивающим препаратом Нервохеель. Благодаря компонентам растительного и минерального происхождения он будет способствовать активизации защитных сил организма и нормализации его нарушенных функций, восстановит баланс нервной системы и поможет избежать стресса.



Успокаивающий препарат Нервохеель / Фото Heel

Оказывается избежать симптомов ПМС просто. Ведите активный образ жизни, питайтесь правильно, избегайте стрессовых ситуаций, а при необходимости – обращайтесь к врачу и пользуйтесь только безопасными препаратами с доказанной эффективностью.



Жизнь без симптомов ПМС / Фото Pexels

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией на лекарственные средства и проконсультируйтесь с врачом.



