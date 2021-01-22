Лазерна епіляція – найпрогресивніший метод позбавлення від волосся на тілі. Проте ця процедура може завдати певної шкоди. Розповідаємо про причини виникнення проблем та міфи, пов'язані з цим видом епіляції.

Лазер активно використовують в медичних і косметологічних цілях вже не перший десяток років. У тому числі для видалення волосся на тілі, повідомляє Cuprum. Лазерна епіляція вважається цілком безпечною процедурою, проте, як і будь-який інший вид взаємодії зі шкірою, передбачає особливі застереження.

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Як працює лазерна епіляція

Лазерна епіляція – це косметологічна процедура, при якій для видалення небажаного волосся використовується потужний лазер. Він нагріває і руйнує волосяні фолікули в шкірі, що й порушує ріст волосся.

Зазвичай за допомогою лазера видаляють волосся на обличчі, грудях, ногах, руках, під пахвами та в зоні бікіні. Також процедура ефективна для жінок з гірсутизмом – надмірним ростом волосся. Позбутися від небажаного захисного покриву можна практично скрізь, крім повік та ділянки навколо очей (через ризик серйозно травмувати очі). Також епіляція не бажана для людей з татуюваннями та вагітним.



Все про лазерну епіляцію / Фото Pixabay

Хоча лазерна епіляція ефективно стримує ріст волосся протягом тривалого часу, вона не гарантує видалення волосся назавжди. Щоб волосся не відростало, сеанси потрібно повторювати регулярно. Частота походів в салон залежить від особливостей тіла.

Лазерна епіляція найбільш ефективна для людей зі світлою шкірою і темним волоссям.

Світло від лазера, який перетворюється в тепло, поглинає волосся, а не шкіра. Лазер повинен знешкодити виключно волосяний фолікул, уникаючи пошкоджень шкіри. Таким чином, контраст між кольором волосся і шкірою (темне волосся і світла шкіра) дає найкращі результати.

Лазерна епіляція менш ефективна для кольорів волосся, які погано поглинають світло: сірого, рудого, русявого та блонду. До речі, при незначному контрасті, ризик пошкодження шкіри зростає.

У лазера є побічні ефекти

Ризики залежать від типу шкіри, кольору волосся, плану сеансів і дотримання режиму до і після проведення процедур. Найбільш часті побічні ефекти лазерної епіляції:

Подразнення шкіри . Після лазерної епіляції можливі тимчасовий дискомфорт, почервоніння і припухлість. Симптоми зазвичай зникають протягом декількох годин.

. Після лазерної епіляції можливі тимчасовий дискомфорт, почервоніння і припухлість. Симптоми зазвичай зникають протягом декількох годин. Пігментні зміни. Лазерна епіляція може затемнити або освітлити уражену шкіру. Ці зміни можуть бути тимчасовими або постійними. Освітлення шкіри в першу чергу стосується тих, хто засмагає під сонцем до і після процедур, а також людей з темнішою шкірою.

Лазерна епіляція може затемнити або освітлити уражену шкіру. Ці зміни можуть бути тимчасовими або постійними. Освітлення шкіри в першу чергу стосується тих, хто засмагає під сонцем до і після процедур, а також людей з темнішою шкірою. У рідкісних випадках лазерна епіляція може спровокувати рубці або інші зміни текстури шкіри.

На темній шкірі можливий надмірний ріст волосся навколо оброблених ділянок.

Варто пам'ятати, що від тепла лазера можуть виникнути опіки. Зазвичай це опіки 1-го ступеня. Опік 2-го ступеня малоймовірний, а опіки 3-го – зустрічаються вкрай рідко. Це може статися через несправне обладнання або помилку фахівця-початківця.

Важливо обрати косметолога з досвідом і відповідною кваліфікацією. Якщо лазерну епіляцію проводить недосвідчений фахівець, можуть виникнути опіки, незворотні зміни кольору шкіри і шрами.

Ризик захворіти на рак – це міф

Немає ніяких доказів того, що лазерна епіляція викликає рак шкіри. Довгий час вважалося, що ризик захворіти на рак шкіри вищий у людей, які отримали опіки, проте ця гіпотеза не підтвердилася. Вчені прийшли до висновку, що опікові травми не збільшують ймовірність розвитку злоякісних форм раку шкіри. Отже, лазерна епіляція – це безпечна процедура навіть в довготривалій перспективі.