Подразнення шкіри, опіки, рак: що потрібно знати про лазерну епіляцію
Лазерна епіляція – найпрогресивніший метод позбавлення від волосся на тілі. Проте ця процедура може завдати певної шкоди. Розповідаємо про причини виникнення проблем та міфи, пов'язані з цим видом епіляції.
Лазер активно використовують в медичних і косметологічних цілях вже не перший десяток років. У тому числі для видалення волосся на тілі, повідомляє Cuprum. Лазерна епіляція вважається цілком безпечною процедурою, проте, як і будь-який інший вид взаємодії зі шкірою, передбачає особливі застереження.
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Як працює лазерна епіляція
Лазерна епіляція – це косметологічна процедура, при якій для видалення небажаного волосся використовується потужний лазер. Він нагріває і руйнує волосяні фолікули в шкірі, що й порушує ріст волосся.
Зазвичай за допомогою лазера видаляють волосся на обличчі, грудях, ногах, руках, під пахвами та в зоні бікіні. Також процедура ефективна для жінок з гірсутизмом – надмірним ростом волосся. Позбутися від небажаного захисного покриву можна практично скрізь, крім повік та ділянки навколо очей (через ризик серйозно травмувати очі). Також епіляція не бажана для людей з татуюваннями та вагітним.
Все про лазерну епіляцію / Фото Pixabay
Хоча лазерна епіляція ефективно стримує ріст волосся протягом тривалого часу, вона не гарантує видалення волосся назавжди. Щоб волосся не відростало, сеанси потрібно повторювати регулярно. Частота походів в салон залежить від особливостей тіла.
Світло від лазера, який перетворюється в тепло, поглинає волосся, а не шкіра. Лазер повинен знешкодити виключно волосяний фолікул, уникаючи пошкоджень шкіри. Таким чином, контраст між кольором волосся і шкірою (темне волосся і світла шкіра) дає найкращі результати.
Лазерна епіляція менш ефективна для кольорів волосся, які погано поглинають світло: сірого, рудого, русявого та блонду. До речі, при незначному контрасті, ризик пошкодження шкіри зростає.
У лазера є побічні ефекти
Ризики залежать від типу шкіри, кольору волосся, плану сеансів і дотримання режиму до і після проведення процедур. Найбільш часті побічні ефекти лазерної епіляції:
- Подразнення шкіри. Після лазерної епіляції можливі тимчасовий дискомфорт, почервоніння і припухлість. Симптоми зазвичай зникають протягом декількох годин.
- Пігментні зміни. Лазерна епіляція може затемнити або освітлити уражену шкіру. Ці зміни можуть бути тимчасовими або постійними. Освітлення шкіри в першу чергу стосується тих, хто засмагає під сонцем до і після процедур, а також людей з темнішою шкірою.
- У рідкісних випадках лазерна епіляція може спровокувати рубці або інші зміни текстури шкіри.
- На темній шкірі можливий надмірний ріст волосся навколо оброблених ділянок.
Варто пам'ятати, що від тепла лазера можуть виникнути опіки. Зазвичай це опіки 1-го ступеня. Опік 2-го ступеня малоймовірний, а опіки 3-го – зустрічаються вкрай рідко. Це може статися через несправне обладнання або помилку фахівця-початківця.
Ризик захворіти на рак – це міф
Немає ніяких доказів того, що лазерна епіляція викликає рак шкіри. Довгий час вважалося, що ризик захворіти на рак шкіри вищий у людей, які отримали опіки, проте ця гіпотеза не підтвердилася. Вчені прийшли до висновку, що опікові травми не збільшують ймовірність розвитку злоякісних форм раку шкіри. Отже, лазерна епіляція – це безпечна процедура навіть в довготривалій перспективі.
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