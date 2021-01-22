Раздражение кожи, ожоги, рак: что нужно знать о лазерной эпиляции
Лазерная эпиляция – самый метод избавления от волос на теле. Однако эта процедура может нанести определенный вред. Рассказываем о причинах возникновения проблем и мифах, связанные с этим видом эпиляции.
Лазер активно используют в медицинских и косметологических целях уже не первый десяток лет. В том числе для удаления волос на теле, сообщает Cuprum. Лазерная эпиляция считается вполне безопасной процедурой, однако, как и любой другой вид взаимодействия с кожей, предусматривает особые меры предосторожности.
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Как работает лазерная эпиляция
Лазерная эпиляция – это косметологическая процедура, при которой для удаления нежелательных волос используется мощный лазер. Он нагревает и разрушает волосяные фолликулы в коже и нарушает рост волос.
Обычно с помощью лазера удаляют волосы на лице, груди, ногах, руках, под мышками и в зоне бикини. Также процедура эффективна для женщин с гирсутизмом – избыточным ростом волос. Избавиться от нежелательного защитного покрова можно практически везде, кроме век и области вокруг глаз (из-за риска серьезно травмировать глаза). Также эпиляция не желательна для людей с татуировками и беременным.
Все о лазерной эпиляции / Фото Pixabay
Хотя лазерная эпиляция эффективно сдерживает рост волос, в течение длительного времени, она не гарантирует удаления волос навсегда. Чтобы волосы не отрастали, сеансы нужно повторять регулярно. Частота походов в салон зависит от особенностей тела.
Свет от лазера, который превращается в тепло, поглощает волос, а не кожа. Лазер должен повредить исключительно волосяной фолликул, избегая повреждений кожи. Таким образом, контраст между цветом волос и кожей (темные волосы и светлая кожа) дает лучшие результаты.
Лазерная эпиляция менее эффективна для цветов волос, которые плохо поглощают свет: серого, рыжего, русого и блонда. Кстати, при незначительном контрасте, риск повреждения кожи возрастает.
Лазер имеет побочные эффекты
Риски зависят от типа кожи, цвета волос, плана сеансов и соблюдения режима до и после проведения процедур. Наиболее частые побочные эффекты лазерной эпиляции:
- Раздражение кожи. После лазерной эпиляции возможные неприятные ощущения, покраснение и припухлость. Симптомы обычно исчезают в течение нескольких часов.
- Пигментные изменения. Лазерная эпиляция может затемнить или осветлить пораженную кожу. Эти изменения могут быть временными или постоянными. Осветления кожи в первую очередь касается тех, кто загорает под солнцем до и после процедур, а также людей с темной кожей.
- В редких случаях лазерная эпиляция может спровоцировать рубцы или другие изменения текстуры кожи.
- На темной коже возможен чрезмерный рост волос вокруг обработанных участков.
Стоит помнить, что от тепла лазера могут возникнуть ожоги. Обычно это ожоги 1-й степени. Ожог 2-й степени маловероятен, а ожоги 3-ей – встречаются крайне редко. Это может произойти из-за неисправного оборудования или ошибки начинающего специалиста.
Риск заболеть раком – это миф
Нет никаких доказательств, что лазерная эпиляция вызывает рак кожи. Долгое время считалось, что риск заболеть раком кожи выше у людей, получивших ожоги, однако эта гипотеза не подтвердилась. Ученые пришли к выводу, что ожоговые травмы не увеличивают вероятность развития злокачественных форм рака кожи. Поэтому лазерная эпиляция – безопасная процедура даже в долгосрочной перспективе.
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