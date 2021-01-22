Лазерная эпиляция – самый метод избавления от волос на теле. Однако эта процедура может нанести определенный вред. Рассказываем о причинах возникновения проблем и мифах, связанные с этим видом эпиляции.

Лазер активно используют в медицинских и косметологических целях уже не первый десяток лет. В том числе для удаления волос на теле, сообщает Cuprum. Лазерная эпиляция считается вполне безопасной процедурой, однако, как и любой другой вид взаимодействия с кожей, предусматривает особые меры предосторожности.

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Как работает лазерная эпиляция

Лазерная эпиляция – это косметологическая процедура, при которой для удаления нежелательных волос используется мощный лазер. Он нагревает и разрушает волосяные фолликулы в коже и нарушает рост волос.

Обычно с помощью лазера удаляют волосы на лице, груди, ногах, руках, под мышками и в зоне бикини. Также процедура эффективна для женщин с гирсутизмом – избыточным ростом волос. Избавиться от нежелательного защитного покрова можно практически везде, кроме век и области вокруг глаз (из-за риска серьезно травмировать глаза). Также эпиляция не желательна для людей с татуировками и беременным.



Все о лазерной эпиляции / Фото Pixabay

Хотя лазерная эпиляция эффективно сдерживает рост волос, в течение длительного времени, она не гарантирует удаления волос навсегда. Чтобы волосы не отрастали, сеансы нужно повторять регулярно. Частота походов в салон зависит от особенностей тела.

Лазерная эпиляция наиболее эффективна для людей со светлой кожей и темными волосами.

Свет от лазера, который превращается в тепло, поглощает волос, а не кожа. Лазер должен повредить исключительно волосяной фолликул, избегая повреждений кожи. Таким образом, контраст между цветом волос и кожей (темные волосы и светлая кожа) дает лучшие результаты.

Лазерная эпиляция менее эффективна для цветов волос, которые плохо поглощают свет: серого, рыжего, русого и блонда. Кстати, при незначительном контрасте, риск повреждения кожи возрастает.

Лазер имеет побочные эффекты

Риски зависят от типа кожи, цвета волос, плана сеансов и соблюдения режима до и после проведения процедур. Наиболее частые побочные эффекты лазерной эпиляции:

Раздражение кожи. После лазерной эпиляции возможные неприятные ощущения, покраснение и припухлость. Симптомы обычно исчезают в течение нескольких часов.

После лазерной эпиляции возможные неприятные ощущения, покраснение и припухлость. Симптомы обычно исчезают в течение нескольких часов. Пигментные изменения. Лазерная эпиляция может затемнить или осветлить пораженную кожу. Эти изменения могут быть временными или постоянными. Осветления кожи в первую очередь касается тех, кто загорает под солнцем до и после процедур, а также людей с темной кожей.

Лазерная эпиляция может затемнить или осветлить пораженную кожу. Эти изменения могут быть временными или постоянными. Осветления кожи в первую очередь касается тех, кто загорает под солнцем до и после процедур, а также людей с темной кожей. В редких случаях лазерная эпиляция может спровоцировать рубцы или другие изменения текстуры кожи.

На темной коже возможен чрезмерный рост волос вокруг обработанных участков.

Стоит помнить, что от тепла лазера могут возникнуть ожоги. Обычно это ожоги 1-й степени. Ожог 2-й степени маловероятен, а ожоги 3-ей – встречаются крайне редко. Это может произойти из-за неисправного оборудования или ошибки начинающего специалиста.

Важно выбрать косметолога с опытом и соответствующей квалификацией. Если лазерную эпиляцию проводит неопытный специалист, могут возникнуть ожоги, необратимые изменения цвета кожи и шрамы.

Риск заболеть раком – это миф

Нет никаких доказательств, что лазерная эпиляция вызывает рак кожи. Долгое время считалось, что риск заболеть раком кожи выше у людей, получивших ожоги, однако эта гипотеза не подтвердилась. Ученые пришли к выводу, что ожоговые травмы не увеличивают вероятность развития злокачественных форм рака кожи. Поэтому лазерная эпиляция – безопасная процедура даже в долгосрочной перспективе.