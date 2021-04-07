З переходом на віддалену роботу, більшість офісних працівників стали нерозлучними зі своїми комп'ютерами, екранами телефонів та планшетів. Попри те, що робочі години залишилися незмінними, з'явилася спокуса тратити робочий час, гортаючи стрічку новин, і надолужувати роботу до пізньої ночі. Це призвело до більшої втомлюваності очей.

Окулісти стверджують, що під час пандемії у них побільшало пацієнтів. Серед основних причин звернення – втома від запотівання окулярів та бажання перейти на лінзи, синдром "сухого ока", різке погіршення зору. З цього приводу пропонуємо розібратися чому псується зір та як його захистити.

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Коли ми дивимося на екран комп'ютера або читаємо, частота моргання скорочується від нормальних 18 до 4-х разів за хвилину. Через це слізна плівка не оновлюється, а рогівка отримає недостатньо зволоження. Якщо це відбувається регулярно – виникають неприємні симптоми: почервоніння, сухість, печіння або відчуття піску в очах.

Позитивно на зір впливає свіже повітря та можливість фокусування на віддалених предметах. Однак під час роботи з дому більшість з нас проводить мало часу на вулиці та довго дивиться на предмети поблизу.

Вчені вважають, що під час та після пандемії COVID-19, може збільшитися чисельність пацієнтів з короткозорістю. Дослідження за участю 123 535 китайських дітей, за якими спостерігали протягом 5 років, показало, що у 2020 році короткозорість стала дедалі масовішим явищем.

Як на зір впливає робота з дому



Як на зір впливає робота з дому / Фото Pexels

У більшості з нас дім не пристосований для роботи: недостатня освітленість робочого місця, незручні крісла, відблиски на моніторі так чи інакше впливають на здоров'я очей. Та й у цілому робочий день з дому виходить більш розтягнутим у часі.

З неочевидних причин зниження зору – це наслідок порушеного режиму харчування. Це теж може призводити до недостатньої продукції рідини та погіршення зволоження сітківки.

Велике навантаження на орган здійснює часте переведення зору з клавіатури на екран, оскільки ці елементи знаходяться на різній відстані та мають різне освітлення.

Чи справді ефективно їсти моркву та чорницю



Організму потрібен вітамін А / Фото Pexels

Ви могли чути, що для покращення гостроти зору, слід їсти моркву та чорницю. Спішимо розповісти, що не так з цією порадою!

Попри те, що нашому організму потрібен вітамін А для покращення здоров'я очей, отримати його достатню кількість з однієї моркви не вийде. Це ж саме стосується чорниці. Хоча у ягодах міститься лютеїн, який й справді пов'язаний з поліпшенням зору, щоб був хоч якийсь ефект, доведеться з'їдати 5 – 6 кілограмів ягід в день.

Монітори не псують зір



Монітори призводять до спазму акомодації / Фото Pexels

Існує думка, що монітори псують зір. Попри те, що вони посилюють навантаження на очі, їх вплив не може посадити зір. Єдине, на що справді здатні монітори, – це розвиток спазму акомодації (помилкової короткозорості). Утім, цей стан спровокований не стільки самими гаджетами, скільки тривалою прикутістю зору до об'єктів, що знаходяться поблизу.

Що буде, якщо читати з екрана

Для очей немає ніякої різниці звідки ми читаємо. Головне, щоб при цьому ви оточили себе достатньою кількістю світла. Читання в темному або занадто яскравому приміщенні змушує очі напружуватися та передчасно втомлюватися.

А ось читати лежачи не особливо шкідливо. Особливо якщо дотримуватися правильної відстані та напрямку. Коли працює центральна зона сітківки, очам найкомфортніше дивитися вперед. Коли ми читаємо лежачи, кут зору часто змінюється, тому що дивимося ми вже зверху вниз, але якщо контролювати процес, додаткової втоми не буде.

Що дійсно допоможе захистити зір



Як захистити зір / Фото Pexels

За словами експертів, при перших проявах синдрому "сухого ока" важливо звернутися до офтальмолога. Він випише зволожуючі краплі, які допоможуть зволожувати очі. Окрім цього існує ще кілька порад, які допоможуть уникнути різкого падіння зору: