С переходом на удаленную работу, большинство офисных работников стали неразлучными со своими компьютерами, экранами телефонов и планшетов. Несмотря на то, что рабочие часы остались неизменными, появился соблазн тратить рабочее время, листая ленту новостей, и наверстывать работу до поздней ночи. Это привело к большей утомляемости глаз.

Окулисты утверждают, что во время пандемии в них увеличилось количество пациентов. Среди основных причин обращения – усталость от запотевания очков и желание перейти на линзы, синдром "сухого глаза", резкое ухудшение зрения. По этому поводу предлагаем разобраться почему портится зрение и как его защитить.

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Когда мы смотрим на экран компьютера или читаем, частота моргания сокращается от нормальных 18 до 4-х раз в минуту. Как следствие слезная пленка не обновляется, а роговица получает недостаточно увлажнения. Если это происходит регулярно – возникают неприятные симптомы: покраснение, сухость, жжение или ощущение песка в глазах.

Положительно на зрение влияет свежий воздух и возможность фокусировки на удаленных предметах. Однако во время работы из дома большинство из нас проводит мало времени на улице и долго смотрит на предметы поблизости.

Ученые считают, что во время и после пандемии COVID-19 может увеличиться численность пациентов с близорукостью. Исследование с участием 123 535 китайских детей, за которыми наблюдали в течение 5 лет, показало, что в 2020 году близорукость стала более массовым явлением.

Как на зрение влияет работа из дома



Как на зрение влияет работа из дома / Фото Pexels

У большинства из нас дом не приспособлен для работы: недостаточная освещенность рабочего места, неудобные кресла, блики на мониторе так или иначе влияют на здоровье глаз. Да и в целом рабочий день из дома выходит более растянутым во времени.

С неочевидных причин снижения зрения – это следствие нарушенного режима питания. Это тоже может привести к недостаточной продукции жидкости и ухудшение увлажнения сетчатки.

Большая нагрузка на орган происходит из-за частого перевода зрения с клавиатуры на экран, поскольку эти элементы находятся на разном расстоянии и имеют разное освещение.

Действительно ли эффективно есть морковь и чернику

Организму нужен витамин А / Фото Pexels

Вы могли слышать, что для улучшения остроты зрения, следует есть морковь и чернику. Спешим рассказать, что не так с этим советом!

Несмотря на то, что нашему организму нужен витамин А для улучшения здоровья глаз, получить его достаточное количество из одной моркови не получится. Это же касается черники. Хотя в ягодах содержится лютеин, который действительно связан с улучшением зрения, чтобы был хоть какой-то эффект, придется съедать 5 – 6 килограммов ягод в день.

Мониторы не портят зрение

Мониторы приводят к спазму аккомодации / Фото Pexels

Существует мнение, что мониторы портят зрение. Несмотря на то, что они усиливают нагрузку на глаза, их влияние не может посадить зрение. Единственное, на что действительно способны мониторы – это развитие спазма аккомодации (ложной близорукости). Но это состояние спровоцировано не столько гаджетами, сколько длительной прикованностью зрения к объектам, что находятся поблизости.

Что будет, если читать с экрана

Для глаз нет никакой разницы откуда мы читаем. Главное, чтобы при этом вы окружили себя достаточным количеством света. Чтение в темном или слишком ярком помещении заставляет глаза напрягаться и преждевременно уставать.

А вот читать лежа не особо вредно. Особенно если придерживаться правильного расстояния и направления. Когда работает центральная зона сетчатки, глазам комфортно смотреть вперед. Когда мы читаем лежа, угол зрения часто меняется, так как смотрим мы уже сверху вниз, но если контролировать процесс, дополнительной усталости не будет.

Что действительно поможет защитить зрение



Как защитить зрение / Фото Pexels

По словам экспертов, при первых проявлениях синдрома "сухого глаза" важно обратиться к офтальмологу. Он выпишет капли, которые помогут увлажнять глаза. Кроме этого, существует еще несколько советов, которые помогут избежать резкого падения зрения: