Якщо ваші вихідні співпадають з неробочими днями місцевих SPA-салонів, не варто засмучуватися! Це хороший привід не лише зекономити кошти, але й забезпечити собі повноцінний релакс в домашніх умовах.

Які SPA-процедури можна провести у власній ванній? Спеціалісти по догляду за тілом переконані, що їх безліч, повідомляє World Classmag. При цьому результат мало чим відрізнятиметься від салонного.

Щоб зробити все за планом та не упустити жодної деталі – косметологи рекомендують завчасно підготуватися до процедур: організувати розвантажувальний день, придбати перевірені косметичні засоби та суміші для обгортання тіла.

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Підготовка

Приготуйте чистий рушник, теплий халат та зручну піжаму. Якщо плануєте включити в SPA-процедуру обгортання – вам знадобиться харчова плівка. Заздалегідь подбайте про домашній набір для релаксу: арома-свічки, піна для ванни, скраби, маски для обличчя та волосся. Деякі засоби можна приготувати самостійно в домашніх умовах. Наприклад, мед можна змішати з меленою кавою або тростинним цукром та отримати бюджетний засіб для очищення шкіри!



Як провести SPA-процедури дома / Фото Pexels

Спробуйте приготувати маску для волосся на основі реп'яхової олії. А, щоб зволожити шкіру – додайте в свій косметичний засіб декілька крапель розтопленої кокосової олії. Молочний скраб можна отримати зі змішування сметани та морської солі.

Розвантажувальний день

Почніть день зі свіжовичавленого соку. Найкраще підійдуть овочеві напої, наприклад, буряковий або гарбузовий фреш з селерою. Перед сеансом домашнього SPA, бажано влаштовувати легкі перекуски, обмежити прийом кави та алкоголю, а перед заходом до ванни – випити кілька додаткових літрів води.

Арома-ванна

Щоб забезпечити собі святкову атмосферу, скористайтеся пудрою для ванни, морською сіллю або ароматичною піною, запаліть свічки та приглушіть світло.

Оптимальна температура води – 37–38°C. Можливо, вам здасться, що вона занадто холодна, проте саме такою повинна бути ідеальна ванна для швидкого та ефективного проникнення корисних речовин в шкіру.

Приймати ванну бажано не довше 20 хвилин. Косметологи стверджують, що цього часу достатньо, щоб розігрітися і підготувати шкіру до нанесення скрабу.

Скраб

Одна з помилок жінок в тому, що вони спершу наносять скраб і лише потім відлежуються у ванній. Але експерти переконують, що порядок дій повинен бути зворотним.

Розподіліть скраб масажними рухами на всіх ділянках тіла. Якщо не плануєте робити обгортання – змийте його та нанесіть на шкіру зволожуючий засіб.



Домашні SPA-процедури / Фото Pexels

Обгортання

Засоби, якими ви здійснюватимете обгортання, залежать від ваших цілей. Це можуть бути антицелюлітні креми, альгінатні, грязеві чи натуральні маски на основі імбиру, меду чи кокосу. Нанесіть на проблемні ділянки приготовлену масу та обмотайте її 3 шарами харчової плівки. Бажано протримати засіб до 15 хвилин.

За час очікування, до речі, ви встигнете зайнятися обличчям та волоссям.

Після всіх проведених процедур – прийміть душ комфортної температури.

Масаж сухою щіткою

В кінці домашнього спа можна зробити масаж сухою щіткою. Шкіра на цьому етапі повинна бути чистою та висушеною. Масажні рухи повинні йти знизу вгору, щоб покращити потік крові та зняти набряки.

Сон

Вийшовши з ванни, заваріть собі теплий чай, однак від їжі все ж варто відмовитися. А якщо спокуса занадто висока – краще відразу лягти спати.