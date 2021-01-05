Якщо за перший тиждень 2021 роки ви помітили зайву складку на животі – не поспішайте повністю відмовлятися від їжі. Існує чимало корисних методик, які допоможуть впоратися з набраними кілограми без зайвого стресу та виснаження організму.

Неймовірний вибір страв за святковим столом часто призводить до небажаних наслідків. Втомлений вигляд, опухле обличчя та зайві кілограми, набрані за кілька днів відпочинку. Здається, що під час новорічних канікул шлунок здатен перетравити все в необмежених кількостях, повідомляє Elle. Але після свят нам доводиться брати себе в руки та виправляти всі дефекти, спричиненні вживанням нездорової їжі.

Пропонуємо 10 порад, які пришвидшать боротьбу з зайвими кілограмами та подарують свіжий зовнішній вигляд!

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Не критикуйте себе



Не критикуйте свій зовнішній вигляд / Фото Pexels

Якщо вас перестало задовольняти ваше тіло – це не привід для самокритики. Насамперед агресія не принесе ніякого конструктиву, а жалість до себе може обернутися заїданням стресу, втратою інтересу до спорту та депресією. Та й навіщо прокручувати в голові те, що вже сталося?

Єдиний раціональний вихід – прийняти те, що трапилося та почати рухатися в сторону позитивних змін. Набрати зайві кілограми – це зовсім не злочин. Тим паче до пляжного сезону залишилося 5 місяців, тож ви точно встигаєте привести себе в бажану форму!

Проведіть ревізію в холодильнику

Ліквідуйте все жирне, заправлене майонезом, шоколадне чи кремове. Якщо у вас залишилися цілі упаковки шкідливої їжі – без докорів сумління викидайте їх в смітник, щоб випадково не зірватися та не скуштувати заборонених продуктів.

Памятайте, що відсутність в домі шкідливої їжі – це вже 30% успіху.

Не форсуйте події

Експрес-дієти та повне голодування – не ваш варіант. Науково доведено, що кілограми, які швидко йдуть, так само швидко повертаються. Тож підійдіть до схуднення систематично: перегляньте свій раціон, замініть солодощі на фрукти, додайте більше напоїв без цукру. Ви побачите, що така методика працює краще, ніж варіант, де ви морите себе голодом та зриваєтеся через кілька днів дієти.

Не користуйтеся ліками для схуднення

Зазвичай в подібних препаратів побічних ефектів значно більше ніж виражених переваг. Навіть більше – деякі препарати, які продаються в інтернеті не завжди сертифіковані, а їх дія не повністю досліджена, тому ви можете почати втрачати кілограми зовсім не через спалення калорій, а через порушення стану печінки чи нирок.

Створіть план харчування на тиждень



Викиньте шкідливу їжу / Фото Pexels

Щоб повністю усунути спокусу – вирішіть, що саме ви хочете їсти найближчими днями. Продукти краще закупити заздалегідь та наперед приготувати корисні страви.

Їжте часто, але в малих кількостях

Дієтологи вважають, що найкраще приймати їжу 5 разів на день.

Невеликі порції та часті підходи допоможуть вам побороти почуття голоду, збільшити енергію та прискорити обмін речовин, оскільки процес травлення працює на спалення калорії. Вживайте більше продуктів з негативною калорійністю: селеру, шпинат, огірки, грейпфрут, морську капусту.

Пийте багато води

Вода допомагає організму очиститися. Щоб вирахувати потрібну кількість води на добу, треба помножити 30 мілілітрів на кількість кілограмів ваги людини. Якщо ви активно займаєтесь спортом до цієї цифри варто додати ще пару склянок.

Займ іться спортом



Займіться фізичною активністю​ / Фото Pexels

Силові вправи допоможуть пропрацювати рельєф тіла. Якщо ви не ходите в тренажерний зал, спробуйте позайматися вдома. Виділіть на тренування 20 хвилин в день, а деякі вправи ви зможете виконувати навіть, залишаючися в ліжку.

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Висипайтеся

Щоб почуватися бадьоро та втілювати перераховані плани в реальність, вам потрібно добре висипатися. Для нормальної життєдіяльності нам необхідно спати 8 годин на добу. Якщо виникає дефіцит сну – в організмі виробляється гормон кортизол, який сприяє відкладенню жиру.

Не нервуйтеся

Під час стресу організм починає накопичувати жир для підготовки до можливого голодування. Тому розслабтеся та насолоджуйтеся процесом схуднення. Це новий досвід, який покаже наскільки легко самовдосконалюватися, обираючи здоровий спосіб життя!