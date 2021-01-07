Если ваши выходные совпадают с нерабочими днями местных SPA-салонов, не стоит расстраиваться! Это хороший повод не только сэкономить деньги, но и обеспечить себе полноценный релакс в домашних условиях.

Какие SPA-процедуры можно провести в собственной ванной? Специалисты по уходу за телом убеждены, что их множество, сообщает World Classmag. При этом результат мало чем будет отличаться от салонного.

Чтобы сделать все по плану и не упустить ни одной детали - косметологи рекомендуют заблаговременно подготовиться к процедурам: организовать разгрузочный день, приобрести проверенные косметические средства и смеси для обертывания тела.

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Подготовка

Приготовьте чистое полотенце, теплый халат и удобную пижаму. Если планируете включить в SPA-процедуру обертывания – вам понадобится пищевая пленка. Заранее позаботьтесь о домашнем наборе для релакса: арома-свечи, пена для ванны, скрабы, маски для лица и волос. Некоторые средства легко приготовить самостоятельно в домашних условиях. Например, мед можно смешать с молотым кофе или тростниковым сахаром и получить бюджетный средство для очистки кожи!



Как провести SPA-процедуры дома / Фото Pexels

Попробуйте приготовить маску для волос на основе репейного масла. Для того чтобы увлажнить кожу – добавьте в свое косметическое средство несколько капель растопленного кокосового масла. Молочный скраб можно получить, смешивая сметану и морскую соль.

Разгрузочный день

Начните день со свежеотжатого сока. Лучше всего подойдут овощные напитки, например, свекольный или тыквенный фреш с сельдереем. Перед сеансом домашнего SPA, желательно устраивать легкие перекусы, ограничить прием кофе и алкоголя, а перед заходом в ванную – выпить несколько дополнительных литров воды.

Арома-ванна

Чтобы обеспечить себе праздничную атмосферу, воспользуйтесь пудрой для ванны, морской солью или ароматической пеной, зажгите свечи и приглушите свет.

Оптимальная температура воды – 37-38°C. Возможно, вам покажется, что она слишком холодная, однако именно такой должна быть идеальная ванна для быстрого и эффективного проникновения полезных веществ в кожу.

Принимать ванну желательно не дольше 20 минут. Косметологи утверждают, что этого времени достаточно, чтобы разогреться и подготовить кожу к нанесению скраба.

Скраб

Одна из ошибок женщин в том, что они сначала наносят скраб и только потом отлеживаются в ванной. Но эксперты утверждают, что порядок действий должен быть обратным.

Распределите скраб массажными движениями на всех участках тела. Если не планируете делать обертывания – смойте его и нанесите на кожу увлажняющее средство.



Домашние SPA-процедуры / Фото Pexels

Обертывания

Средства, которыми вы будете совершать обертывания, зависят от ваших целей. Это могут быть антицеллюлитные кремы, альгинатные, грязевые или натуральные маски на основе имбиря, меда или кокоса. Нанесите на проблемные участки приготовленную массу и обмотайте ее 3 слоями пищевой пленки. Желательно продержать средство до 15 минут.

За время ожидания вы успеете заняться лицом и волосами.

После всех проведенных процедур – примите душ комфортной температуры.

Массаж сухой щеткой

В конце домашнего SPA можно сделать массаж сухой щеткой. Кожа на этом этапе должна быть чистой и высушенной. Массажные движения должны идти снизу вверх, чтобы улучшить кровоток и снять отеки.

Сон

Выйдя из ванны, заварите себе теплый чай, однако от еды стоит отказаться. А если соблазн слишком высок –лучше сразу лечь спать.