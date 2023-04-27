Аспарагус, так овоч називають інші, росте протягом обмеженого часу весною, тому його вартість чимала. Проте корисні властивості затьмарять будь-який цінник (близько 400 гривень за кілограм). 24 канал розповідає, у чому ж секрет спаржі.

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Що треба знати про спаржу

Спаржа є низькокалорійною, багатою на клітковину, білок та мікроелементи, як-от вітаміни групи К і В, фолат, мідь. Її вживання також дає вашому організму дозу поліфенолів, сапонінів та антоціанів – рослинних сполук з потужними антиоксидантними властивостями та іншим потенціалом для зміцнення здоров'я. В одній чашці вареної спаржі ви знайдете:

40 калорій;

4,3 грама білка;

0,4 грама жиру;

7,4 грама вуглеводів;

3,6 грама загальної кількості харчових волокон;

2,3 грама натурального цукру.



Спаржа потішить величезною користю / Фото Pexels

Спаржа – один з найпопулярніших овочів, а її поживний склад важко перевершити,

– каже докторка філософії та наук з дієтології Пем Хартнетт.

Аспарагус – це ще й простий спосіб збільшити споживання овочів, яких на добу треба їсти 2-3 чашки. Серйозних обмежень у поїданні цього овоча немає, але оптимально вживати 4-5 стручків на добу.

Чим корисна спаржа

Контроль рівня цукру

Спаржа вважається некрохмалистим овочем, який не так сильно впливає на рівень цукру в крові, як крохмалисті, як-от картопля та кукурудза. Якщо ви хочете схуднути та контролювати діабет, половина вашої тарілки має бути з некрохмалистих овочів.

Зниження кров'яного тиску

Це природній сечогінний засіб завдяки рослинним сполукам, вітамінам і мінералам. А також калію, який допомагає знизити напругу в стінках кровоносних судин і зменшити вплив натрію, що підвищує кров'яний тиск.

Відчуття ситості

Якщо після прийому їжі у вас присутнє відчуття неповного насичення, то просто додайте спаржу до свого раціону. У ній чимало клітковини й білка, які уповільнюють травлення, що призводить до тривалого відчуття ситості. Ідеально їсти цей овоч з куркою та коричневим рисом.

Здоровий кишківник

Спаржа є чудовим джерелом пребіотичної клітковини, яка є їжею для корисних бактерій (пробіотиків) у кишечнику. Волокна цього овоча допомагають підтримувати здоровий мікробіом кишечника, сприяють травленню та здоровому випорожненню,

– каже докторка медичних наук Сара Анзловар.



Не забудьте додати спаржу до раціону / Фото Pexels

Детоксикація

Аспарагус сприятиме природному процесу детоксикації організму. Це відбувається завдяки великій кількості антиоксидантів, що містяться всередині. Кверцетин і глутатіон нейтралізують шкідливі токсини в організмі та підтримують здорову функцію печінки.

Підтримка імунітету

Це хороше джерело вітаміну С і цинку, які необхідні для росту і функціонування імунних клітин, а також пребіотичних волокон, які допомагають стимулювати імунні клітини в кишечнику.

Зміцнення кісток

Вітамін К є важливим для здоров'я кісток. У спаржі його достатньо, адже одна чашка забезпечує 91% добової норми. Інші овочі, як-от капуста, шпинат, та броколі, також є чудовими джерелами цього вітаміну.