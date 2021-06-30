Нутриціологиня Світлана Нікітчук назвала три найпоширеніші помилки при схудненні.

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Монодієти

Таких багато дієт в інтернеті – потрібно залишити у раціоні лише гречку, кефір або яблуки.

"Це не має нічого спільного з правильним харчуванням! Просто запам'ятайте це як аксіому! Будь-яка монодієта – це сильний стрес для організму", – розповіла лікарка.

Після закінчення такої дієти втрачені кілограми повернуться, а ще може додатися нові. Дефіцит вітамінів і мікроелементів, необхідних для правильного функціонування організму, не додає здоров'я.

Виключення з раціону цілих груп продуктів без вагомих підстав

За словами Світлани Нікітчук, найчастішим "втіленням зла" оголошують молочку, цукор, глютен і превентивно відмовляються від їх вживання.

Це загрожує не тільки дефіцитами, а й розвитком реальної, а не вигаданої непереносимості, – сказала лікарка.

Поради від нутриціологині:

якщо у вас немає підтвердженої лактозної недостатності, то вам можна вживати молочні продукти.

якщо немає алергії на глютен, діагностованою лікарем-алергологом, то вам можна зернові та борошняні продукти

якщо ви дотримуєтеся норми вживання цукру, він вам не зашкодить



Не потрібно виключати молочні продукти з раціону \ Photo by Brian Suman on Unsplash

Знежирені продукти

Жири – це ворог №1 в уявленні багатьох людей, які худнуть. Але нашому організму вони потрібні. Якщо буде їх нестача, то волосся стане ламкими, а шкіра – сухою.

У знежирених продуктах часто додають крохмаль для стабілізації й обсягу, а ще ароматизатори та підсолоджувачі. Без них знежирений сирок, наприклад, ви не захочете. Тому краще вибирати продукти середньої жирності (творог – 4 – 9%, молоко і кефір - 2,5 – 3,2%),

– порадила Світлана Нікітчук.

Тому вона підсумувала, що треба їсти все, але пам'ятати про міру.

Головне – це, щоб ваше харчування було збалансованим, тоді ні шматочок торта раз в тиждень, ні стакан молока не принесе вам шкоди,

– додала лікарка.