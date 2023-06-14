Аби отримати необхідний заряд та енергію, варто спланувати і приготувати поживний мікс з білків, жирів, вуглеводів та вітамінів. У вашому холодильнику точно знайдуться продукти, які можуть завадити вашим планам. Які продукти не варто їсти вранці, ділиться 24 канал.

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Які продукти не можна їсти вранці

Фрукти

Безперечно фрукти потрібні вашому організму, адже вони є джерелом багатьох вітамінів та інших корисних елементів, проте їхні складники вранці можуть більше нашкодити вашому шлунку, ніж принести користь. Уникати варто свіжих фруктів, сухофруктів, свіжовичавлених та пакетованих соків.

Деякі овочі

Причинити вам шкоду можуть і деякі овочі, зокрема огірки, капуста та перець. Річ у тому, що в їхньому складі є кислота, яка роз'їдає і подразнює стінки шлунку. Регулярне вживання таких продуктів натще призводить до проблеми з травленням. Не будуть корисними і помідори, які мають дубильну кислоту. Вона підвищує кислотність шлункового соку та може спричинити виразку шлунку.



Уникайте вживання капусти вранці / Фото Pexels

Каші

Йдеться не про якісні крупи, а саме ті, які економлять нам вранці кілька зайвих хвилин. Шкоди організму та фігурі нанесуть майже всі види сніданків швидкого приготування, адже така їжа позбавлена поживної цінності та насичує тіло лише порожніми вуглеводами.

Солодощі

Шматок тортика, морозиво, тістечка чи шоколад звісно можна їсти, але точно не починати з них свій ранок. Якщо з'їсти солоденьке ну дуже кортить, вживайте його після поживного сніданку. У вашому раціоні мають бути присутні вуглеводи, але корисні, наприклад, цільнозерновий хліб або каша.