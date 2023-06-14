Чтобы получить необходимый заряд и энергию, следует спланировать и приготовить питательный микс из белков, жиров, углеводов и витаминов. В вашем холодильнике точно найдутся продукты, которые могут помешать вашим планам. Какие продукты не стоит есть утром, делится 24 канал.

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Какие продукты нельзя есть утром

Фрукты

Бесспорно фрукты нужны вашему организму, ведь они являются источником многих витаминов и других полезных элементов, однако их составляющие утром могут больше навредить вашему желудку, чем принести пользу. Избегать следует свежих фруктов, сухофруктов, свежевыжатых и пакетированных соков.

Некоторые овощи

Нанести вам вред могут и некоторые овощи, в том числе огурцы, капуста и перец. Дело в том, что в их составе есть кислота, которая разъедает и раздражает стенки желудка. Регулярное употребление таких продуктов натощак приводит к проблеме с пищеварением. Не будут полезны и помидоры, имеющие дубильную кислоту. Она повышает кислотность желудочного сока и может вызвать язву желудка.



Избегайте употребления капусты по утрам / Фото Pexels

Каши

Речь идет не о качественных крупах, а именно тех, которые экономят нам утром несколько лишних минут. Вред организму и фигуре нанесут почти все виды завтраков быстрого приготовления, ведь такая пища лишена питательной ценности и насыщает тело только пустыми углеводами.

Сладости

Кусок тортика, мороженое, пирожные или шоколад можно есть, но точно не начинать с них свое утро. Если съесть сладенькое ну очень хочется, употребляйте его после питательного завтрака. В вашем рационе должны присутствовать углеводы, но полезные, например цельнозерновой хлеб или каша.