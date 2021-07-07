Не бійтеся робити профілактику та лікувати зуби

Стоматологія, як й інші напрями медицини, не стоїть на місці. Інноваційні технології та доступ до найкращих міжнародних практик давно зробили її таким же звичним та комфортним ритуалом, як візит до перукаря.

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Навіть найскладнішу стоматологічну операцію, що потребує хірургічного втручання, можна провести зовсім безболісно й прогнозовано. Звісно, для цього треба застосувати сучасне обладнання, правильний протокол і якісні кісткові матеріали.

Придивіться до того, як їсте

Поспіхом споживаючи їжу в офісі, паралельно гортаючи стрічку новин у смартфоні, неможливо якісно пережовувати їжу. Ковтання великих шматків призводить до набору зайвої ваги та розладів шлунково-кишкового тракту. А це викликає різні супутні захворювання, в тому числі ротової порожнини та зубів.



Здорова посмішка / Фото Stiles Dental Care

Намагайтесь якісно спати

У пацієнтів, які скаржаться на поганий сон, у 2,5 рази частіше зустрічається бруксизм (напади скреготу зубами), ніж у пацієнтів, які сплять добре. А надмірне нічне стискання чи тертя зубами дуже швидко їх зношує.

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Слідкуйте за своїм психологічним станом

Будьте впевнені в собі та намагайтесь позбутись тривог. "Все, що впливає на мозок, впливає і на тіло". Є спостереження, що у пацієнтів з психологічними захворюваннями, такими як тривога чи невротичні стани, частіше зустрічаються проблеми з зубами, розвинений карієс.