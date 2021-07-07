Не бойтесь делать профилактику и лечить зубы

Стоматология, как и другие направления медицины, не стоит на месте. Инновационные технологии и доступ к лучшим международным практикам давно сделали ее таким же привычным и комфортным ритуалом, как визит к парикмахеру.

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Даже самую сложную стоматологическую операцию, которая требует хирургического вмешательства, можно провести совершенно безболезненно и предсказуемо. Конечно, для этого нужно применить современное оборудование, правильный протокол и качественные костные материалы.

Присмотритесь к тому, как едите

Спешно потребляя пищу в офисе, параллельно листая ленту новостей в смартфоне, невозможно качественно пережевывать пищу. Глотания больших кусков приводит к набору лишнего веса и расстройств желудочно-кишечного тракта. А это вызывает различные сопутствующие заболевания, в том числе полости рта и зубов.



Здоровая улыбка / Фото Stiles Dental Care

Старайтесь качественно спать

У пациентов, которые жалуются на плохой сон, в 2,5 раза чаще встречается бруксизм (приступы скрежета зубами), чем у пациентов, которые спят хорошо. А чрезмерное ночное сжатия или трения зубами очень быстро их изнашивает.

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Следите за своим психологическим состоянием

Будьте уверены в себе и старайтесь избавиться от тревог. "Все, что влияет на мозг, воздействует и на тело". Есть наблюдения, что у пациентов с психологическими заболеваниями, такими как тревога или невротические состояния, чаще встречаются проблемы с зубами, развитый кариес.