Однак лікарі попереджають: якщо у вас немає дефіциту магнію, збільшення його кількості в вашому раціоні навряд чи покращить сон. Перш ніж експериментувати з добавками – отримайте більше інформації про елемент та проконсультуйтеся з експертами.

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Ось що вам потрібно знати про те, як магній впливає на сон.

Чому магній корисний для сну 

Як пришвидшити засинання за допомогою магнію
Дослідження виявили, що 500 міліграмів магнію зміцнюють сон / Фото Unsplash

Магній відіграє важливу роль у регуляції роботи м’язів та нервів, через це дослідження показують, що він допомагає виспатися. У 2021 році вчені встановили, що учасники віком від 65 років, які приймали по 500 міліграмів магнію щодня протягом 8 тижнів, спали довше і майже не прокидались посеред ночі у порівнянні з групою, яка приймала плацебо.

Магній також допомагає знизити рівень тривожності, що негативно відбивається на якості сну. Добавка регулює нейромедіатори, зокрема серотонін, допомагає розслабити тіло і зняти напругу.

Дефіцит магнію може спричинити симптоми, що порушують сон. Серед них:

  • судоми м’язів;
  • посмикування кінцівок;
  • нерегулярне серцебиття;
  • підвищений артеріальний тиск.

Як приймати магній для сну

Як зміцнити сон
Не вживайте понад 350 міліграмів магнію / Фото Unsplash

Ви можете збільшити споживання магнію, вживаючи більше продуктів з вмістом цього елемента:

  • Гарбузове насіння. В одній чашці міститься близько 168 міліграмів магнію, що становить половину від рекомендованої денної норми.
  • Шпинат. Одна чашка містить 163 міліграми магнію.
  • Кеш'ю. ¼ чашки містить 89 міліграми магнію.
  • Жирна риба, наприклад лосось. У 85 грамах міститься 81 міліграм магнію.

Ви також можете спробувати добавки магнію. Рекомендована доза препарату становить від 270 – 350 міліграмів для чоловіків і 280 – 300 міліграмів для жінок. Однак не перевищуйте верхню допустиму межу 350 міліграмів на день, оскільки це може призвести до розладів травлення. 