Засинаючи, ви відчули легке посмикування ніг або ж вам здалось, що ви начебто падаєте в прірву, – не варто панікувати. Фахівці зазначають, що це не неврологічне захворювання та не передвісник судом.

Лікарі зазначають, що ви ведете насичене життя, повідомляє Корисно 24.

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Що таке нічна міоклонія?

Нічна міоклонія – це раптове та мимовільне здригання м'яза або групи м'язів. Це явище виникає внаслідок активного м'язового скорочення або падіння тонусу антигравітаційних м'язів.

Міоклонія відбувається в момент, коли тіло максимально розслабилося та приготувалося до відпочинку. Інколи цей синдром зачіпає кілька ділянок тіла, але частіше локалізується на нозі.

Як виникає посмикування ніг

Міоклонія виникає внаслідок своєрідного конфлікту між м'язовим тонусом та абсолютним розслабленням тіла в момент переходу до сну. Нервові клітини головного мозку посилають мускулатурі сигнал про розслаблення, а гіпоталамус, який не встиг заснути, сприймає раптове зниження температури тіла і тиску за смерть організму. Щоб врятувати тіло – він посилає різкий сигнал, який зрештою й скорочує деякі м'язи.



Міоклонія / Фото Unsplash

Причини міоклонії

Зазвичай цей стан виникає в людей, які надмірно хвилюються протягом дня. Через активне прокручування різних сценаріїв, розмірковування про справи чи хвилювання про роботу – мозок не може повністю розслабитися. Це й призводить до розсинхронізації систем організму: втомлене тіло та нервова система впадають в сон, поки мозок продовжує "перетравлювати" інформацію.



Що робити, якщо перед сном подриґуються ноги / Фото Unsplash

Що робити, щоб уникнути посмикування кінцівок

Перед тим, як лягти спати, прийміть теплу ванну з ефірними оліями або морською сіллю.

з ефірними оліями або морською сіллю. Також заснути допоможуть чаї, заварені на травах. Вони допомагають заспокоїтися. Можна використовувати липу, мелісу, ромашку або м'яту.

Вони допомагають заспокоїтися. Можна використовувати липу, мелісу, ромашку або м'яту. Крім цього, розслабленню сприяє легкий масаж . Також хорошою практикою є самомасаж, який ви можете зробити, приймаючи душ.

. Також хорошою практикою є самомасаж, який ви можете зробити, приймаючи душ. Експерти радять спробувати медитацію, приємні бесіди з рідними та повне відключення з робочого процесу , принаймні за 3 години до сну.

, принаймні за 3 години до сну. Змініть режим і створіть звичну рутину перед сном, щоб дати організму заспокоїтись.

Коли нічна міоклонія – це погано

Посмикування відбуваються занадто часто. Вони заважають спати та жити нормальним життям. Смикатися можуть не тільки ноги, а й повіки та кінчики пальців.

Негативна міоклонія може виникати через гіпоксію мозку, стресу, неврозу, психічних розладів, дегенеративних змін в клітинах, передозування лікарськими препаратами та інших речей. Тому при частих смикань варто одразу звернутись до лікаря.