Ночная миоклония: что это такое и стоит ли бить тревогу
Засыпая, вы почувствовали легкое подергивание ног или вам показалось, что вы как будто падаете в пропасть – не стоит паниковать. Специалисты отмечают, что это не неврологическое заболевание и не предвестник судорог.
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Что такое ночная миоклония?
Ночная миоклония – это внезапное и непроизвольное содрогание мышцы или группы мышц. Это явление возникает в результате активного мышечного сокращения или падения тонуса антигравитационных мышц.
Миоклония происходит в момент, когда тело максимально расслабилось и приготовилось к отдыху. Иногда этот синдром затрагивает несколько участков тела, но чаще локализуется на ноге.
Как возникает подергивание ног
Миоклония возникает вследствии своеобразного конфликта между мышечным тонусом и абсолютным расслаблением тела в момент перехода ко сну. Нервные клетки головного мозга посылают мускулатуре сигнал о расслаблении, а гипоталамус, который не успел заснуть, воспринимает внезапное снижение температуры тела и давления как смерть организма. Чтобы спасти тело – он посылает резкий сигнал, который в итоге и сокращает некоторые мышцы.
Миоклония / Фото Unsplash
Причины миоклонии
Обычно это состояние возникает у людей, которые чрезмерно волнуются в течение дня. Из-за активной прокрутки различных сценариев, рассуждения о делах или волнения о работе – мозг не может полностью расслабиться. Это и приводит к рассинхронизации систем организма: уставшее тело и нервная система впадают в сон, пока мозг продолжает "переваривать" информацию.
Что делать, если перед сном дергаются ноги / Фото Unsplash
Что делать, чтобы избежать подергивания конечностей
- Перед тем, как лечь спать, примите теплую ванну с эфирными маслами или морской солью.
- Также уснуть помогут чаи, заваренные на травах. Они помогут успокоиться. Используйте липу, мелиссу, ромашку или мяту.
- Кроме этого, расслаблению способствует легкий массаж. Также хорошей практикой является самомассаж, который вы можете сделать, принимая душ.
- Эксперты советуют попробовать медитацию, приятные беседы с родными и полное отключение из рабочего процесса, по крайней мере за 3 часа до сна.
- Измените режим и создайте привычную рутину перед сном, чтобы дать организму успокоиться.
Когда ночная миоклония – это плохо
Подергивания происходят слишком часто. Они мешают спать и жить нормальной жизнью. Дергаться могут не только ноги, но и веки и кончики пальцев.
Отрицательная миоклония может возникать из-за гипоксии мозга, стресса, невроза, психических расстройств, дегенеративных изменений в клетках, передозировки лекарственными препаратами и другими вещами. Поэтому при частых дерганиях стоит сразу обратиться к врачу.
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