Засыпая, вы почувствовали легкое подергивание ног или вам показалось, что вы как будто падаете в пропасть – не стоит паниковать. Специалисты отмечают, что это не неврологическое заболевание и не предвестник судорог.

Врачи отмечают, что вы ведете насыщенную жизнь, сообщает Полезно 24.

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Что такое ночная миоклония?

Ночная миоклония – это внезапное и непроизвольное содрогание мышцы или группы мышц. Это явление возникает в результате активного мышечного сокращения или падения тонуса антигравитационных мышц.

Миоклония происходит в момент, когда тело максимально расслабилось и приготовилось к отдыху. Иногда этот синдром затрагивает несколько участков тела, но чаще локализуется на ноге.

Как возникает подергивание ног

Миоклония возникает вследствии своеобразного конфликта между мышечным тонусом и абсолютным расслаблением тела в момент перехода ко сну. Нервные клетки головного мозга посылают мускулатуре сигнал о расслаблении, а гипоталамус, который не успел заснуть, воспринимает внезапное снижение температуры тела и давления как смерть организма. Чтобы спасти тело – он посылает резкий сигнал, который в итоге и сокращает некоторые мышцы.



Миоклония / Фото Unsplash

Причины миоклонии

Обычно это состояние возникает у людей, которые чрезмерно волнуются в течение дня. Из-за активной прокрутки различных сценариев, рассуждения о делах или волнения о работе – мозг не может полностью расслабиться. Это и приводит к рассинхронизации систем организма: уставшее тело и нервная система впадают в сон, пока мозг продолжает "переваривать" информацию.



Что делать, если перед сном дергаются ноги / Фото Unsplash

Что делать, чтобы избежать подергивания конечностей

Перед тем, как лечь спать, примите теплую ванну с эфирными маслами или морской солью.

с эфирными маслами или морской солью. Также уснуть помогут чаи, заваренные на травах. Они помогут успокоиться. Используйте липу, мелиссу, ромашку или мяту.

Они помогут успокоиться. Используйте липу, мелиссу, ромашку или мяту. Кроме этого, расслаблению способствует легкий массаж . Также хорошей практикой является самомассаж, который вы можете сделать, принимая душ.

. Также хорошей практикой является самомассаж, который вы можете сделать, принимая душ. Эксперты советуют попробовать медитацию, приятные беседы с родными и полное отключение из рабочего процесса , по крайней мере за 3 часа до сна.

и полное , по крайней мере за 3 часа до сна. Измените режим и создайте привычную рутину перед сном, чтобы дать организму успокоиться.

Когда ночная миоклония – это плохо

Подергивания происходят слишком часто. Они мешают спать и жить нормальной жизнью. Дергаться могут не только ноги, но и веки и кончики пальцев.

Отрицательная миоклония может возникать из-за гипоксии мозга, стресса, невроза, психических расстройств, дегенеративных изменений в клетках, передозировки лекарственными препаратами и другими вещами. Поэтому при частых дерганиях стоит сразу обратиться к врачу.