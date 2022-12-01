У Великій Британії та деяких інших країнах чай зазвичай вживають з молоком. Однак незрозуміло, чи має це ​​додаткові переваги, чи навпаки перешкоджає активності чайних сполук в організмі. У цій статті ми розповімо про результати кількох досліджень.

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І чай, і молоко приносять користь

Зелений і чорний чаї багаті рослинними сполуками, які називаються флавоноїди. Ці сполуки діють як антиоксиданти, допомагаючи боротися з основним пошкодженням клітин, що викликане реактивними молекулами, відомими як вільні радикали. Високий рівень вільних радикалів сприяє хворобам серця, раку та іншим проблемам.

Зокрема, зелений чай багатий флавоноїдами, які називаються катехіни. Чорний – містить велику кількість теафлавінів.

Завдяки цим сполукам споживання зеленого та чорного чаю пов'язують зі зниженням артеріального тиску, протираковою дією та зниженням рівня холестерину в дослідженнях як на тваринах, так і на людях.

Молоко багате поживними речовинами, такими як білок, кальцій і калій, які є життєво важливими для оптимального росту та здоров'я кісток.

Чай з молоком / Фото Pexels

Чи варто вживати їх разом

Дослідження неоднозначні. Враховуючи той факт, що і чай, і молоко містять корисні для здоров'я сполуки та поживні речовини, поєднання може здатися корисним. Одне дослідження за участю понад 1800 дорослих у Китаї показало, що вживання чаю з молоком пов'язані зі зниженням ризику раку ротової порожнини.

Проте деякі дослідження показують, що білки в молоці можуть перешкоджати сполукам чаю корисно впливати на організм. Дослідження за участю 16 дорослих жінок виявило, що вживання 2 чашок звичайного чорного чаю значно покращує кровообіг. Якщо до нього додати знежирене молоко, то ефекту не буде.

Дослідники дійшли висновку, що казеїн, тип білка в молоці, може зв'язуватися з флавоноїдами в чаї та перешкоджати їхній дії в організмі.

Але згодом ще одне невелике дослідження за участю 9 дорослих показало, що ефект є. За результатами, молоко не перешкоджає чаю позитивно впливати на організм.

Отож результати суперечливі. Необхідно провести більше досліджень для того, щоб зрозуміти потенційні переваги та недоліки додавання молока в чай.