Більшість вважає, що щоденне миття тіла дуже важливе. Інша частина схиляється до того, що вода пересушує шкіру і шкодить організму. Про те, як часто слід приймати душ, читайте у нашому матеріалі.

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Чи потрібно приймати душ щодня

Навіть серед експертів виникають суперечки про частоту приймання душу. Консультант-дерматолог з лондонської клініки Кадоган Деррік Філліпс пояснює, що миття 1 раз на день є оптимальним з соціальних причин, але це не завжди потрібно для вашого тіла.

Шкіра самоочищається і природним чином відшаровується. Душ допомагає видалити бруд і посилити відчуття чистоти, але це не обов'язково для організму,

– пояснює Деррік Філіпс.



Не обов'язково приймати душ щодня / Фото Unsplash

Тобто щоденне купання допоможе вам відчути приємний запах і створить відчуття свіжості, але це, ймовірно, не зробить вас чистішими. Дехто також вважає, що щоденний душ може навіть нашкодити шкірі та призвести до сухості, роздратування чи навіть інфекцій. Дерматолог Адарша Мудгіла заперечує той факт, що щоденне купання може бути небезпечним.

Щоденне миття не є необхідним, але я також не думаю, що це шкідливо для нашої шкіри, про що останнім часом широко повідомляється у ЗМІ,

– каже він.

Як часто потрібно приймати душ



Частота вмивання залежить від вашого способу життя / Фото Pexels

Ваш спосіб життя, вік та стан здоров'я часто самі визначають, чи варто вам приймати душ щодня. Тому оптимальна частота купання може змінюватися залежно від обставин та типу тіла. Зокрема рідше можна купатись:

немовлятам;

людям з чутливою шкірою;

людям зі шкірними захворюваннями, такими як екзема або псоріаз;

тим, хто хоче зберегти воду;

людям, які ведуть малорухливий спосіб життя.



Якщо ви займаєтесь спортом – приймайте душ щодня / Фото Unsplash

Щоденне купання буде корисним для:

активних дітей, які часто забруднюються;

людей, які живуть у вологих місцях;

людей, які займаються спортом;

тих, хто має важку фізичну роботу.

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Поради щодо купання

Експерти діляться порадами щодо купання, які допоможуть завжди почуватись свіжими та тримати тіло у чистоті:

Приймайте душ щодня, якщо це підходить для вашого способу життя та типу шкіри.

Якщо вас турбує стан шкіри чи ви прагнете до зменшення використання води – купайтесь через день.

Не забувайте про точкове очищення, якщо ви не можете щодня приймати душ.

Уникайте використання скрабів та інших методів відшарування частіше 1 разу на тиждень.

Використовуйте зволожувальні креми та лосьйони для тіла після купання.



Використовуйте скраби не частіше 1 разу на тиждень / Фото Unsplash