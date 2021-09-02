Большинство считает, что ежедневное мытье тела очень важно. Другая часть склоняется к тому, что вода пересушивает кожу и вредит организму. О том, как часто следует принимать душ, читайте в нашем материале.

Интересно знать Серная "пробка" в ухе: как от нее избавиться

Нужно ли принимать душ каждый день

Даже среди экспертов возникают споры о частоте принятия душа. Консультант-дерматолог из лондонской клиники Кадоган Деррик Филлипс объясняет, что мытье 1 раз в день является оптимальным по социальным причинам, но это не всегда нужно для вашего тела.

Кожа самоочищается и естественным образом отслаивается. Душ помогает удалить грязь и усилить ощущение чистоты, но это не обязательно для организма,

– объясняет Деррик Филипс.



Не обязательно принимать душ ежедневно / Фото Unsplash

То есть ежедневное купание поможет вам почувствовать приятный запах и создаст ощущение свежести, но это, вероятно, не сделает вас чище. Некоторые также считают, что ежедневный душ может даже навредить коже и привести к сухости, раздражению или даже инфекциям . Дерматолог Адарш Мудгила отрицает тот факт, что ежедневное купание может быть опасным.

Ежедневное мытье не является необходимым, но я также не думаю, что это вредно для нашей кожи, о чем в последнее время широко сообщается в СМИ,

– говорит он.

Как часто нужно принимать душ



Частота умывания зависит от вашего образа жизни / Фото Pexels

Ваш образ жизни, возраст и состояние здоровья часто сами определяют, стоит ли вам принимать душ каждый день. Поэтому оптимальная частота купания может меняться в зависимости от обстоятельств и типа тела. В частности реже можно купаться:

младенцам;

людям с чувствительной кожей;

людям с кожными заболеваниями, такими как экзема или псориаз;

тем, кто хочет сэкономить воду;

сэкономить людям, которые ведут малоподвижный образ жизни.



Если вы занимаетесь спортом – принимайте душ ежедневно / Фото Unsplash

Ежедневное купание будет полезным для:

активных детей, которые часто загрязняются;

людей, которые живут во влажных местах;

людей, которые занимаются спортом;

тех, кто имеет тяжелую физическую работу.

Узнайте Меланин: пигмент, отвечающий за красивый загар

Советы по купанию

Эксперты делятся советами по купанию, которые помогут всегда чувствовать себя свежими и держать тело в чистоте:

Принимайте душ ежедневно, если это подходит для вашего образа жизни и типа кожи.

Если вас беспокоит состояние кожи или вы хотите уменьшить использования води – купайтесь через день.

уменьшить Не забывайте о точечной очистке , если вы не можете ежедневно принимать душ.

очистке Избегайте скрабов и других методов отслойки чаще 1 раза в неделю.

Используйте увлажняющие кремы и лосьоны для тела после купания.