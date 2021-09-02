Большинство считает, что ежедневное мытье тела очень важно. Другая часть склоняется к тому, что вода пересушивает кожу и вредит организму. О том, как часто следует принимать душ, читайте в нашем материале.

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Нужно ли принимать душ каждый день

Даже среди экспертов возникают споры о частоте принятия душа. Консультант-дерматолог из лондонской клиники Кадоган Деррик Филлипс объясняет, что мытье 1 раз в день является оптимальным по социальным причинам, но это не всегда нужно для вашего тела.

Кожа самоочищается и естественным образом отслаивается. Душ помогает удалить грязь и усилить ощущение чистоты, но это не обязательно для организма,
объясняет Деррик Филипс.


Не обязательно принимать душ ежедневно / Фото Unsplash

То есть ежедневное купание поможет вам почувствовать приятный запах и создаст ощущение свежести, но это, вероятно, не сделает вас чище. Некоторые также считают, что ежедневный душ может даже навредить коже и привести к сухости, раздражению или даже инфекциям. Дерматолог Адарш Мудгила отрицает тот факт, что ежедневное купание может быть опасным.

Ежедневное мытье не является необходимым, но я также не думаю, что это вредно для нашей кожи, о чем в последнее время широко сообщается в СМИ,
 говорит он.

Как часто нужно принимать душ


Частота умывания зависит от вашего образа жизни / Фото Pexels

Ваш образ жизни, возраст и состояние здоровья часто сами определяют, стоит ли вам принимать душ каждый день. Поэтому оптимальная частота купания может меняться в зависимости от обстоятельств и типа тела. В частности реже можно купаться:

  • младенцам;
  • людям с чувствительной кожей;
  • людям с кожными заболеваниями, такими как экзема или псориаз;
  • тем, кто хочет сэкономить воду;
  • людям, которые ведут малоподвижный образ жизни.


Если вы занимаетесь спортом – принимайте душ ежедневно / Фото Unsplash

Ежедневное купание будет полезным для:

  • активных детей, которые часто загрязняются;
  • людей, которые живут во влажных местах;
  • людей, которые занимаются спортом;
  • тех, кто имеет тяжелую физическую работу.

Советы по купанию

Эксперты делятся советами по купанию, которые помогут всегда чувствовать себя свежими и держать тело в чистоте:

  • Принимайте душ ежедневно, если это подходит для вашего образа жизни и типа кожи.
  • Если вас беспокоит состояние кожи или вы хотите уменьшить использования води – купайтесь через день.
  • Не забывайте о точечной очистке, если вы не можете ежедневно принимать душ.
  • Избегайте скрабов и других методов отслойки чаще 1 раза в неделю.
  • Используйте увлажняющие кремы и лосьоны для тела после купания.


Используйте скрабы не чаще 1 раза в неделю / Фото Unsplash