Їсти повільно – розумний підхід, оскільки це забезпечує ряд переваг. Розповідаємо, чи можна схуднути в такий спосіб.

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Дуже швидка їда призводить до збільшення ваги

Люди, які їдять швидко, як правило, важать більше. Вони на 115% частіше страждають ожирінням, ніж ті, хто їсть повільно.

В одному дослідженні взяли участь 4000 дорослих людей середнього віку. Ті, хто розповіли, що їли дуже швидко, як правило, були важчими та набрали найбільшу масу тіла з 20 років.

Інше дослідження вивчало зміну ваги у 529 чоловіків протягом 8 років. Ті, хто повідомили, що їдять швидко, набрали більш ніж удвічі більше ваги, ніж ті, хто їсть повільно або з середнім темпом.

Якщо споживати повільно, то можна менше з'їсти

Ваш апетит і споживання калорій значною мірою контролюється гормонами. Вони повідомляють мозку про те, що ви поїли, змушуючи відчувати ситість допомагаючи припинити їсти.

Цей процес займає близько 20 хвилин, тому уповільнення дає вашому мозку час, необхідний для отримання цих сигналів.

Занадто швидкий прийом їжі часто призводить до переїдання, оскільки ваш мозок не має достатньо часу, щоб отримати сигнали насичення.

Їжте повільніше, щоб споживати в міру / Фото Unsplash

Це допомагає схуднути

В одному дослідженні люди з нормальною або надмірною вагою їли в різному темпі. Обидві групи споживали менше калорій під час найповільнішого прийому їжі.

Усі учасники також довше відчували ситість після повільного прийому їжі, повідомляючи про менший голод через 60 хвилин.

Таке зменшення споживання калорій з часом призводить до втрати ваги.