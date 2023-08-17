Якщо ви маєте проблеми з тим, щоб заснути, ймовірно, це пов'язано з тим, що ви робите протягом дня. Чимало людей не можуть виправити свій графік сну та навіть не підозрюють про руйнівний вплив способу життя на відпочинок.

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Денне і блакитне світло

Чи зашторені вікна у вашій спальні? Якщо відповідь позитивна, то, можливо, саме через це вам так складно прокинутися вранці. Саме сонячне світло є одним з найважливіших сигналів організму про те, що пора прокидатися; натомість зменшення кількості світла говорить тілу, що час спати.

Для того, щоб добре прокинутися та відчувати себе енергійними, експерти рекомендують отримувати хоча би 20 – 30 хвилин сонячного світла кожного ранку.

Але якщо ви, навпаки, складно засинаєте, причиною цьому може бути блакитне світло від вашого смартфона. Його варто уникати хоча би за дві години до сну, і це точно зробить ваш цикл сну більш стабільним. Тим часом блакитне світло, яке ви отримуєте протягом дня, не погіршує якість сну, а навпаки, може покращити її.

Довгий денний сон

Можливо, ви думаєте, що невелика дрімота вдень після безсонної ночі допоможе надолужити відпочинок, проте це не так. Скоріш за все, це призведе тільки до того, що ви важко засинатимете ще й наступної ночі, а денний сон не принесе бажаного заряду енергії.



Довга дрімота може зіпсувати графік сну / Фото Pexels​

Втім, це не значить, що дрімота шкідлива. Якщо ваш денний сон досить короткий, ви можете відпочити та освіжитися. Експерти навіть вважають, що 15 – 20 хвилин сну в обід можуть підвищити вашу продуктивність. Та якщо ви спите надто довго і переходите до фази глибокого сну, прокинутися буде важче.

Вечеря перед сном

Пізні прийоми їжі можуть негативно вплинути на якість вашого сну, але деяка їжа особливо шкідлива перед відпочинком.

Перш за все, намагайтеся уникати цукру, шоколаду, насичених жирів та кофеїну. Одне з нещодавніх досліджень показало, що дієти з низьким вмістом клітковини та великою кількістю цукру можуть призвести до розладів сну.

Втім, є деякі продукти, які можуть покращити ваш сон. Та вживати їх потрібно щонайменше за дві години до того, як почнете відпочивати, щоб запобігти ризику печії.

Зокрема, сон можуть покращити:

волоські горіхи;

сир;

авокадо;

риба;

насіння чіа.

Куріння

Негативні наслідки куріння годі й перелічити. Та ви могли не знати, що воно впливає ще й на якість вашого сну. Може здатися, що цигарка перед відпочинком допоможе вам розслабитися, проте це може викликати тягу до нікотину уві сні, і це розбудить вас серед ночі.