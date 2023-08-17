Если у вас есть проблемы со сном, вероятно, это связано с тем, что вы делаете в течение дня. Многие не могут исправить свой график сна и даже не подозревают о разрушительном влиянии образа жизни на отдых.

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Дневной и голубой свет

Зашторены ли окна в вашей спальне? Если ответ положительный, то, возможно, именно поэтому вам так сложно проснуться утром. Именно солнечный свет является одним из важнейших сигналов организму о том, что пора просыпаться; в то же время уменьшение количества света говорит телу, что пора спать.

Чтобы хорошо проснуться и чувствовать себя энергичными, эксперты рекомендуют получать хотя бы 20 – 30 минут солнечного света каждое утро.

Но если вы, напротив, сложно засыпаете, причиной этому может быть голубой свет от вашего смартфона. Его следует избегать хотя бы за два часа до сна, и это точно сделает ваш цикл сна более стабильным. Тем временем голубой свет, получаемый в течение дня, не ухудшает качество сна, а наоборот, может улучшить его.

Длинный дневной сон

Возможно, вы думаете, что небольшая дремота днем после бессонной ночи поможет наверстать отдых, но это не так. Скорее всего, это приведет только к тому, что вы будете тяжело засыпать еще и на следующую ночь, а дневной сон не принесет желаемого заряда энергии.



Длинная дремота может испортить график сна / Pexels

Впрочем, это не значит, что дрема вредна. Если ваш дневной сон короткий, вы можете отдохнуть и освежиться. Эксперты даже считают, что 15 – 20 минут сна в обед могут повысить вашу производительность. Но если вы спите слишком долго и переходите к фазе глубокого сна, проснуться будет труднее.

Ужин перед сном

Поздние приемы пищи могут отрицательно повлиять на качество вашего сна, но некоторая еда особенно вредна перед отдыхом.

Прежде всего, старайтесь избегать сахара, шоколада, насыщенных жиров и кофеина. Одно из недавних исследований показало, что диеты с низким содержанием клетчатки и большим количеством сахара могут привести к расстройствам сна.

Впрочем, есть и некоторые продукты, которые могут улучшить ваш сон. Но употреблять их нужно не менее двух часов до того, как начнете отдыхать, чтобы предотвратить риск изжоги.

В частности, сон могут улучшить:

грецкие орехи;

сыр;

авокадо;

рыба;

семена чиа.

Курение

Отрицательные последствия курения нельзя перечислить. Но вы могли не знать, что оно влияет еще и на качество вашего сна. Может показаться, что сигарета перед отдыхом поможет вам расслабиться, однако это может вызвать тягу к никотину во сне, и это разбудит вас ночью.