Ламке волосся, що виглядає як солома, зовсім необов'язково означає, що ви маєте проблеми зі здоров'ям. Можливо, його поганий стан спричинений деякими неочевидними факторами, про які ви й не здогадуєтеся.

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Поганий догляд за волоссям

Цілком ймовірно, що ламкість та сухість волосся спричинена тим, що ви невдало підібрали шампунь чи кондиціонер. Також на якість локонів впливає домашнє фарбування, хімічне випрямлення чи завивка, а також надмірне використання фена.

Зіпсуватися ваша зачіска може й через те, що ви надто часто розчісуєтеся або заплітаєте надто тугі коси чи хвости. Та виправити цю проблему досить просто: перш за все, спробуйте змінити стиль своїх зачісок та уникайте агресивних засобів для укладки, що містять багато хімікатів.

Нізащо не розчісуйте мокре волосся та подумайте над тим, щоб на деякий час відмовитися від фарбування.

Вік

Цій проблемі, на жаль, запобігти неможливо – генетика та старіння можуть призвести до випадіння волосся та його ламкості. Втім, облисіння набагато частіше вражає чоловіків, аніж жінок.

Для того, щоб уникнути цього, експерти радять користуватися безрецептурними препаратами на кшталт олій для волосся, які можуть допомогти відновити його ріст та забезпечити кращу міцність.

Стрес

Про цю причину випадіння волосся вам вже точно доводилося чути. Та, виявляється, сильний емоційний чи фізичний стрес може призвести до втрати від 50 до 75% усього волосся.



Стрес може призвести до випадіння волосся / Фото Pexels

Якщо випадіння вашого волосся пов'язане з напругою, скоріш за все, ви помітите великі його жмутки під час розчісування чи миття голови. Для боротьби зі стресом можна спробувати медитації чи заняття йогою.

Головне, пам'ятайте, що волосся, втрачене через стрес, може відрости.

Неправильне харчування

Так, втрату волосся та сухість може спричинити навіть поганий раціон. Тож якщо ви відчуваєте дефіцит поживних речовин чи різку втрату ваги, це може вплинути й на вашу зачіску.

До погіршення стану волосся може призвести й надто мала кількість білка, цинку, біотину чи заліза.

Гормональні зміни

Зіштовхнутися з проблемами з волоссям ви можете й через падіння рівня естрогену – це зазвичай відбувається з жінками під час менопаузи чи після народження дитини. Та цей тип втрати волосся – тимчасовий, тож не переймайтеся надто сильно. Волосся, скоріш за все, відновить нормальний ріст через пів року – рік.