Ламкие волосы, которые выглядят как солома, совсем необязательно означают, что у вас проблемы со здоровьем. Возможно, их плохое состояние вызвано некоторыми неочевидными факторами, о которых вы и не догадываетесь.

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Плохой уход за волосами

По всей вероятности, ломкость и сухость волос вызвана тем, что вы неудачно подобрали шампунь или кондиционер. Также на качество локонов влияет домашняя покраска, химическое выпрямление или завивка, а также чрезмерное использование фена.

Испортиться ваша прическа может и потому, что вы слишком часто расчесываетесь или заплетаете слишком тугие косы или хвосты. И исправить эту проблему достаточно просто: прежде всего, попробуйте изменить стиль своих причесок и избегайте агрессивных средств для укладки, содержащих много химикатов.

Не расчесывайте мокрые волосы и подумайте над тем, чтобы на время отказаться от окрашивания.

Возраст

Эту проблему, к сожалению, предотвратить невозможно – генетика и старение могут привести к выпадению волос и их ломкости. Впрочем, облысение гораздо чаще поражает мужчин, чем женщин.

Для того чтобы избежать этого, эксперты советуют пользоваться безрецептурными препаратами вроде масел для волос, которые могут помочь восстановить его рост и обеспечить лучшую прочность.

Стресс

Об этой причине выпадения волос вам уж точно приходилось слышать. Но, оказывается, сильный эмоциональный или физический стресс может привести к потере от 50 до 75% всех волос.



Стресс может привести к выпадению волос / Фото Pexels

Если выпадение ваших волос связано с напряжением, скорее всего, вы заметите большие их пучки во время расчесывания или мытья головы. Для борьбы со стрессом можно попробовать медитации или занятия йогой.

Главное, помните, что волосы, потерянные из-за стресса, могут отрасти.

Неправильное питание

Да, потерю волос и сухость может вызвать даже плохой рацион. Так что если вы испытываете дефицит питательных веществ или резкую потерю веса, это может повлиять и на вашу прическу.

К ухудшению состояния волос может привести слишком малое количество белка, цинка, биотина или железа.

Гормональные изменения

Столкнуться с проблемами с волосами можно и из-за падения уровня эстрогена – это обычно происходит с женщинами во время менопаузы или после рождения ребенка. Но этот тип потери волос – временный, поэтому не беспокойтесь слишком сильно. Волосы, скорее всего, восстановят нормальный рост через полгода – год.