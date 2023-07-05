Мігрень – підступна хвороба, адже ви ніколи не знаєте, коли може трапитися черговий напад головного болю. Вона виснажує та далеко не завжди від неї допомагають навіть пігулки. Та науковці назвали кілька дієвих методів, які можуть суттєво зменшити симптоми.

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Що може допомогти під час мігрені

Часто мігрень у людей викликає яскраве світло, якого досить багато навколо, особливо влітку. Якщо сонячні промені викликають у вас головний біль, спробуйте частіше носити протисонцеві окуляри. Та виявляється, що вони можуть захистити й від штучного освітлення, яке також може спричинити мігрень.

Ще один науково доведений спосіб зменшити ризики нападів болю – замінити лампочки в домі зі звичайних жовтих на зелені. Це єдиний колір, який не викликає мігрені навіть у людей, схильних до неї. Також вам може допомогти зменшення яскравості на ваших електронних пристроях. Особливо важливо це зробити, якщо ви користуєтеся телефоном чи комп'ютером у темряві.

Якщо мігрень у вас спричиняє саме яскраве світло, варто пробувати працювати ближче до вікна та триматися якомога далі від мерехтливих ліхтарів та яскравих кольорових рекламних банерів.



Яскраве світло може викликати ​напад мігрені / Фото Pexels

Ще одна ймовірна причина вашої мігрені – стрес. Звісно, повністю усунути хвилювання неможливо, проте є способи знизити його до мінімуму. Вчені радять складати план дій у складних ситуаціях – на роботі, в особистому житті чи під час виконання доручень.

Окрім того, науковці переконані, що на головні болі впливають і запахи. Якщо вони надто інтенсивні, ви можете відчути запаморочення чи слабкість. У таких випадках радять носити з собою пакет із зернами кави, адже вона допомагає нейтралізувати сморід. Також можна спробувати використовувати м'ятний бальзам – його аромат досить спокійний і допомагає зупинити мігрень.

Та якщо уникнути мігрені все ж не вдалося, варто зайти в темну тиху кімнату та відпочити кілька хвилин, або й подрімати. Може допомогти й прохолодна ганчірка чи пакет з льодом, прикладені до чола чи потилиці.