Мигрень – коварная болезнь, ведь вы никогда не знаете, когда может случиться очередное приступ головной боли. Она истощает и далеко не всегда от нее помогают даже пилюли. Но ученые назвали несколько действенных методов, которые могут существенно снизить симптомы.

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Что может помочь во время мигрени

Часто мигрень у людей вызывает яркий свет, которого достаточно много вокруг, особенно летом. Если солнечные лучи вызывают у вас головную боль, попробуйте почаще носить противосолнцезащитные очки. Но оказывается, что они могут защитить и от искусственного освещения, которое также может вызвать мигрень.

Еще один научно доказанный способ уменьшить риски приступов боли – заменить лампочки в доме из обычных желтых на зеленые. Это единственный цвет, который не вызывает мигрени даже у людей, склонных к ней. Также может помочь уменьшить яркость на ваших электронных устройствах. Особенно важно это сделать, если вы пользуетесь телефоном или компьютером в темноте.

Если мигрень у вас вызывает именно яркий свет, стоит пробовать работать поближе к окну и держаться подальше от мерцающих фонарей и ярких цветных рекламных баннеров.



Яркий свет может вызвать приступ мигрени.

Еще одна вероятная причина вашей мигрени – стресс. Конечно, полностью устранить волнение невозможно, однако есть способы снизить его до минимума. Ученые советуют составлять план действий в сложных ситуациях – на работе, в личной жизни или при выполнении поручений.

Кроме того, ученые убеждены, что на головные боли влияют и запахи. Если они слишком интенсивны, вы можете почувствовать головокружение или слабость. В таких случаях советуют носить с собой пакет с зернами кофе, ведь он помогает нейтрализовать вонь. Также можно попытаться использовать мятный бальзам – его аромат достаточно спокоен и помогает остановить мигрень.

Но если избежать мигрени все же не удалось, стоит зайти в темную тихую комнату и отдохнуть несколько минут, или вздремнуть. Может помочь и прохладная тряпка или пакет со льдом, приложенные ко лбу или затылку.