Ваша шкіра починає змінюватися з віком, і деякі повсякденні звички не допомагають її покращити. Втім, хороша новина полягає в тому, що якщо ви зміните їх вже зараз, це допоможе зберегти шкіру у набагато кращому стані.

Цікаво Ці поширені помилки під час прибирання роблять ваш дім бруднішим

Сонце та ультрафіолет

Можливо, ви полюбляєте позасмагати на сонці чи звикли ходити влітку у відкритому одязі та без головного убору. Втім, такий підхід може не тільки зіпсувати вашу шкіру, але й наразити ваше здоров'я на більш серйозні небезпеки.

Будь-яке опромінення ультрафіолетом, у тому числі і в солярії, псує вашу шкіру. А постійний вплив сонячних променів сприяє передчасному її старінню та підвищеному ризику меланоми, раку шкіри.

Для того, щоб уникнути цієї проблеми, спробуйте проводити менше часу на сонці та постійно користуйтеся протисонцевим кремом широкого спектру. Також ви можете носити одяг, що закриває більшу частину вашого тіла.

Куріння

Так, куріння не тільки небезпечне для легень, але й може зіпсувати вашу шкіру та спричинити зморшки по всьому обличчю та навколо рота. Зважайте на те, що куріння також може нашкодити й вашим зубам, що псуватиме загальний вигляд обличчя.



Куріння шкодить вашій шкірі / Фото Pexels ​

Для того, щоб зберегти своє лице молодим довше, подумайте над тим, щоб взяти участь у програмі відмови від куріння.

Повторювані рухи

Постійні однакові скорочення м'язів можуть призвести до появи зморшок на обличчі. Втім, ці зморшки часто вважаються ознаками щасливого життя: гусячі лапки навколо очей та зморшки навколо рота від посмішки. Також у вас можуть з'явитися зморшки на лобі, якщо ви часто експресивно розмовляєте та піднімаєте брови.

Якщо ці зморшки турбують вас, спробуйте уникати повторюваних рухів, що їх спричиняють.

Пози для сну

Так, виявляється, зморшки можуть з'явитися навіть уві сні, якщо ви лягаєте у неправильну позу. Зокрема, сон на животі чи на боку може призвести до того, що на вашому лиці з'являться додаткові лінії, що видаватимуть ваш вік. По суті, ви просто створюєте додаткові мімічні зморшки через зовнішній тиск на шкіру.

Щоб уникнути появи цих зморшок, ви можете спробувати змінити свої звичні пози для сну і натомість відпочивати на спині. Також ви можете замінити наволочки на шовкові, і це зменшить тертя шкіри об них.