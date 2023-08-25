Ваша кожа начинает меняться с возрастом, и некоторые повседневные привычки не помогают ее улучшить. Впрочем, хорошая новость состоит в том, что если вы смените их уже сейчас, это поможет сохранить кожу в гораздо лучшем состоянии.

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Солнце и ультрафиолет

Возможно, вы любите позагорать на солнце или привыкли ходить летом в открытой одежде и без головного убора. Впрочем, такой подход может не только испортить вашу кожу, но и подвергнуть ваше здоровье более серьезным опасностям.

Любое облучение ультрафиолетом, в том числе и в солярии, портит вашу кожу. Постоянное влияние солнечных лучей способствует преждевременному ее старению и повышенному риску меланомы, раку кожи.

Чтобы избежать этой проблемы, попробуйте проводить меньше времени на солнце и постоянно пользуйтесь противосолнцевым кремом широкого спектра. Также вы можете носить одежду, закрывающую большую часть вашего тела.

Курение

Да, курение не только опасно для легких, но и может испортить вашу кожу и вызвать морщины по всему лицу и вокруг рта. Учитывайте, что курение также может навредить и вашим зубам, что портит общий вид лица.



Курение вредит вашей коже / Фото Pexels

Чтобы сохранить свое лицо молодым дольше, подумайте над тем, чтобы принять участие в программе отказа от курения.

Повторяющиеся движения

Постоянные одинаковые сокращения мышц могут привести к появлению морщин на лице. Впрочем, эти морщины часто считаются признаками счастливой жизни: гусиные кавычки вокруг глаз и морщины вокруг рта от улыбки. Также у вас могут появиться морщины на лбу, если вы часто экспрессивно разговариваете и поднимаете брови.

Если эти морщинки беспокоят вас, попробуйте избегать повторяющихся движений, которые их вызывают.

Позы для сна

Да, оказывается, морщины могут появиться даже во сне, если вы ложитесь в неправильную позу. В частности, сон на животе или на боку может привести к тому, что на вашем лице появятся дополнительные линии, которые будут выдавать ваш возраст. По сути, вы просто создаете дополнительные мимические морщинки из-за внешнего давления на кожу.

Чтобы избежать появления этих морщинок, вы можете попытаться изменить свои привычные позы для сна и вместо этого отдыхать на спине. Также вы можете заменить наволочки на шелковые, и это уменьшит трение кожи о них.