Ногти могут портиться множеством различных способов: в частности, вы можете повредить кутикулу или же вызвать ломкость кончиков ногтей. Кроме того, в таких случаях вы, скорее всего, вредите еще и своим пальцам.

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Вы не используете перчатки для мытья посуды

Если вы хотите, чтобы ваши ногти всегда сияли здоровьем, не забывайте использовать защитные средства, ведь мыло и химикаты могут высушить ногти и повредить ногтевую пластину.

Средство для мытья может высушить каждую часть ваших рук и сократить срок службы лака для ногтей.

– рассказала мастер маникюра Джин Сун Чой.

Кроме того, ногти набухают в воде, что может привести к их растрескиванию и повреждению. Поэтому перед тем, как браться за мытье горы посуды, не забудьте надеть пару резиновых перчаток.

Вы часто пользуетесь средством для снятия лака

Если вы любите часто менять цвет своих ногтей, тогда вы точно знакомы с резким запахом ацетона и тем, как он сушит кожу по пальцам. Этот растворитель действительно очень эффективен в разрушении цветных пигментов в лаках, однако кроме них он удаляет и натуральные масла из кожи и ногтей, а это может привести к их ломкости.



Ацетон сушит кожу и портит ногти / Фото Pexels

Один из способов, которым вы можете избежать этого нежелательного эффекта – пользоваться средством для снятия лака, не содержащего ацетона. Обычно туда добавляют мягкие растворители вроде изопропилового спирта и пропиленкарбоната.

Вам может показаться, что эти средства не столь эффективны, как ацетон, однако они точно будут полезны для ваших ногтей.

Вы сдираете лак

Многие женщины не ждут случая снять лак ацетоном или другим средством, а просто понемногу обдирают его с ногтевой пластины. Впрочем, от этой привычки лучше отказаться прямо сейчас, ведь она может серьезно навредить вашим рукам.

Вместе с лаком таким способом вы удаляете еще и большую часть клеток на верхнем слое ногтя, и он теряет свою крепкость.

Вы часто пользуетесь парфюмом или лаком для волос

Вы будете удивлены, однако лак для волос вредит не только вашей прическе, но и ногтям. Это в основном связано со спиртом, который пересушивает кожу и делает натуральные ногти очень ломкими.

Эксперты советуют тщательно мыть руки после использования этих средств. Учтите, что лак для волос может еще и испортить ваш маникюр и ускорить отпадание лака.

Вы обрезаете кутикулу

Да, конечно, мастерицы маникюра убеждают, что ваши ногти не будут выглядеть так же аккуратно, если вы не обрежете кутикулу, однако удаление этого лоскутка кожи на самом деле не слишком хорошая идея.

Удаление кутикулы может серьезно навредить ногтю, ведь именно она защищает руку от бактерий, грибков и микробов. Когда же вы удаляете ее, ногтевое ложе остается открытым.