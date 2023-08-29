Якщо протягом останнього часу ви помітили негативні зміни у своєму здоров'ї, певно, саме час замислитися над тим, щоб дещо змінити свій раціон та викинути з нього продукти, які негативно впливають на вашу зачіску. Ви могли вживати їх кожного дня й навіть не здогадуватися, наскільки згубно вони діють на волосся.

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Молочні продукти

Молоко, масло та сир можуть бути корисними для здоров'я, адже містять чимало кальцію та білків. Втім, водночас вони досить погано впливають на стан волосся, адже окрім потрібних для нього білків багаті й на жир, який може підвищити рівень тестостерону в організмі.

А ось вже цей фактор може призвести до втрати волосся. Окрім того, від молочної продукції точно варто відмовитися людям, які страждають від лупи, екземи та псоріазу, адже молоко може загострити ці захворювання.

Цукор

Звісно, вам вже відомо про загальну шкоду для здоров'я від надмірного вживання цукру. Та цей продукт може зіпсувати й вашу зачіску, адже містить багато рафінованих вуглеводів, які можуть блокувати захист від стресу.

Тож якщо першопричина випадіння волосся – стрес, вживання великої кількості цукру може тільки погіршити цю проблему. Спробуйте замінити рафіновані вуглеводи у тістечках та хлібі на фрукти й овочі, і ви досить швидко помітите різницю.

Горіхи

Ці продукти багаті на білки та здорові жири, які можуть покращити стан волосся, проте в деяких випадках вони можуть серйозно нашкодити. Переконайтеся, що ви не страждаєте на алергію на горіхи, адже вона може спричинити уповільнену реакцію у вигляді випадіння волосся.



Горіхи можуть спричинити облисіння / Фото Pexels

Окрім того, у деяких горіхах міститься селен, яких, хоч і потрібен організму у невеликих дозах, в надлишку може нашкодити здоров'ю.

Жирна їжа

Якщо ваше волосся випадає та повільно росте, винуватцем може бути жирна їжа, адже коли ви вживаєте її надто багато, вона може спричинити жирність голови, що ускладнює ріст волосся.

Найкраще, що ви можете зробити – це обмежити вживання жирної їжі. Та також не варто нехтувати регулярним очищенням шкіри голови – це допоможе уникнути жирності та сприятиме покращенню зачіски.

Газовані напої

Виявляється, солодкі газовані напої можуть взаємодіяти з інсуліном в крові та знижувати його ефективність, а це зрештою призводить до випадіння волосся.

Окрім того, у цих напоях є чимало цукру, який теж негативно впливає на його ріст. Та якщо ви берете пляшечку газованої солодкої води з маркуванням "без цукру", це ще не означає, що ви убезпечили себе. У таких напоях використовують різноманітні підсолоджувачі, які настільки ж згубні для вашої зачіски, як і цукор.