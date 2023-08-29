Если в течение последнего времени вы заметили негативные изменения в своем здоровье, вероятно, самое время задуматься над тем, чтобы изменить свой рацион и выбросить из него продукты, которые негативно влияют на вашу прическу. Вы могли употреблять их каждый день и даже не догадываться, насколько они губительно действуют на волосы.

Интересно Эти ошибки во время завтрака портят здоровье: эксперты удивили ответом

Молочные продукты

Молоко, масло и творог могут быть полезны для здоровья, ведь содержат много кальция и белков. Впрочем, они довольно плохо влияют на состояние волос, ведь кроме нужных для него белков богаты и жиром, который может повысить уровень тестостерона в организме.

А вот уже этот фактор может привести к потере волос. Кроме того, от молочной продукции точно стоит отказаться людям, страдающим перхотью, экземой и псориазом, ведь молоко может обострить эти заболевания.

Сахар

Конечно, вам уже известно об общем вреде для здоровья от чрезмерного употребления сахара. Этот продукт может испортить и вашу прическу, ведь содержит много рафинированных углеводов, которые могут блокировать защиту от стресса.

Так что если первопричина выпадения волос – стресс, употребление большого количества сахара может только усугубить эту проблему. Попытайтесь заменить рафинированные углеводы в пирожных и хлебе на фрукты и овощи, и вы достаточно быстро заметите разницу.

Орехи

Эти продукты богаты белками и здоровыми жирами, которые могут улучшить состояние волос, однако в некоторых случаях они могут серьезно навредить. Убедитесь, что вы не страдаете аллергией на орехи, ведь она может вызвать замедленную реакцию в виде выпадения волос.



Орехи могут вызвать облысение / Фото Pexels

Кроме того, в некоторых орехах содержится селен, который, хотя и нужен организму в небольших дозах, в избытке может навредить здоровью.

Жирная еда

Если ваши волосы выпадают и медленно растут, виновником может быть жирная пища, ведь когда вы употребляете ее слишком много, она может вызвать жирность головы, что затрудняет рост волос.

Лучшее, что вы можете сделать – это ограничить употребление жирной пищи. Но также не следует пренебрегать регулярным очищением кожи головы – это поможет избежать жирности и будет способствовать улучшению прически.

Газированные напитки

Оказывается, сладкие газированные напитки могут взаимодействовать с инсулином в крови и снижать его эффективность, что приводит к выпадению волос.

Кроме того, в этих напитках есть немало сахара, тоже негативно влияющего на его рост. Но если вы берете бутылочку газированной сладкой воды с маркировкой "без сахара", это еще не значит, что вы обезопасили себя. В таких напитках используют разнообразные подсластители, которые столь же губительны для вашей прически, как и сахар.