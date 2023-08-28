Чимало людей навіть не замислюються над тим, що саме вони їдять на сніданок, проте ця їжа може дуже сильно вплинути не тільки на ваш настрій та рівень енергії протягом дня, але й на довгострокове самопочуття.

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Пропуск сніданку

Певно, найгірша помилка, яку ви можете зробити під час сніданку – це не їсти його взагалі. І якщо ви пропускатимете його щоразу, зрештою це серйозно підвищить ваші шанси на проблеми зі здоров'ям. Зокрема, вас може спіткати високий рівень холестерину, хвороби серця та навіть діабет 2-го типу.

Ви могли й не підозрювати, проте систематичні пропуски сніданку підвищують ймовірність того, що ви почнете палити. Проте збалансований прийом їжі зранку зведе ці ризики до мінімуму та додасть вам енергії.



Не варто пропускати сніданок / Фото Pexels​

Не їсти достатньо

Так, виявляється, чашка кави та бутерброд – це недостатня кількість їжі для вашого організму. І якщо після сніданку ваш шлунок все ще бурчить – це значить, що саме час з'їсти ще трохи.

Скоріш за все, маленький сніданок призведе до того, що протягом дня ви перекусите більш нездоровою їжею, а це може призвести до зайвих кілограмів. Тож, як би це дивно не звучало, якщо ви хочете схуднути, варто насипати вранці повну тарілку їжі.

Це не тільки задовольнить ваш шлунок, але й пришвидшить метаболізм та дозволить спалювати жир ефективніше.

Дуже швидко їсти

Деякі дослідження пов'язують дуже швидке поглинання їжі з підвищенням ризику ожиріння. І хоча ці результати потребують додаткових підтверджень, не варто дуже швидко їсти, навіть якщо ви справді поспішаєте.

Краще прокинутися на кілька хвилин раніше, щоб виділити їх на неспішний сніданок. До того ж, якщо ви ковтатимете їжу, не прожувавши, ваш мозок не встигне сповістити вас про ситість, і ви з'їсте більше, ніж вам справді потрібно.