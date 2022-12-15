Залізо входить у склад гемоглобіну – це білок, який є в еритроцитах та відповідає за транспортування кисню від легенів у інші частини тіла. Значна частина людей у світі страждає від дефіциту цього важливого компоненту, зокрема й через здатність певних речовин вимивати його з організму.

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Які напої вимивають залізо з організму

Причиною нестачі заліза може бути не поганий раціон, а надмірне споживання поліфенолів. Саме вони у 50% стають причинами анемії серед населення у всьому світі. Містяться поліфеноли у різних напоях та їжі, тож про їхнє існування ви можете навіть не здогадуватись.

Ви опиняєтесь у групі ризику залізодефіцитної анемії, якщо полюбляєте пити чай. Цей гарячий напій сповільнює всмоктування заліза через потужні антиоксиданти катехіни. Ці сполуки поліфенолів також присутні у більшості трав'яних відварів. Дослідження, яке з'явилось в British Journal of Nutrition, каже, що напої, які містять 20 – 50 міліграмів загальних поліфенолів, зменшують вміст негемового заліза в хлібних стравах на 50 – 70%.

Під час лікування запалення важливо підтримати організм, не нашкодивши іншим органам. Як можна позбутися запалення, дізнайтесь у нашому матеріалі.



Чай призводить до анемії / Фото Pexels

Також негативна дія може різнитись в залежності від виду напою:

чорний чай пригнічує від 79 до 94%;

м'ятний чай – 80%;

какао – 71%,

вербена – 59%;

квіти липи – 52%;

ромашка – 47%.

При однаковій концентрації загальних поліфенолів чорний чай був більш інгібіторним, ніж какао, і більш інгібіторним, ніж трав'яні чаї з ромашки, вербени, липового цвіту та перцевого чаю,

– зазначають дослідники.

Нагадаємо, що необхідне організму негемове залізо міститься переважно в рослинних продуктах: цільне зерно, горіхи, насіння, бобові та листова зелень.