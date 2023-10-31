Если вы часто чувствуете себя вялыми, уставшими и часто подхватываете болезни, это может свидетельствовать о том, что ваша иммунная система не работает как следует. В таком случае вам, конечно, следует обратиться к врачу, однако также не помешает проверить, не влияют ли ваши привычки на ваше здоровье. О том, чего не стоит делать, рассказал доктор медицинских наук Мохаммада Джубера.

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Недостаток сна

Да, оказывается, недостаточное количество сна может серьезно повлиять на то, с какой вероятностью вы подхватите вирусы или микробы. Бессонница также будет означать, что вам понадобится гораздо больше времени, чтобы выздороветь.

Дело в том, что без достаточного количества сна ваше тело не может производить антитела – белки и клетки, помогающие бороться с заболеванием и защититься от него в будущем. Также некоторые полезные вещества производятся в вашем организме только во время сна.

Тревога

Конечно, вы не можете просто избавиться от стресса и тревоги, однако они очень сильно влияют на ваше здоровье. Даже обычные тревожные мысли могут ослабить ваш иммунитет всего за полчаса. А постоянный стресс наносит еще больший ущерб.

Именно он может повысить ваши шансы заболевания гриппом, герпесом, лишаем и другими неприятными болезнями. Итак, старайтесь избегать стрессовых ситуаций и при необходимости поговорите с вашим врачом.

Рацион с высоким уровнем жира

Немногие об этом задумываются, однако масла могут препятствовать вашему организму в борьбе с микробами лейкоцитов. А если ваш рацион в основном состоит из продуктов с высоким уровнем жира, это может привести к нарушению баланса бактерий и ухудшению иммунного ответа.

Итак, если вы чувствуете, что ваше питание влияет на иммунитет, подумайте над тем, чтобы несколько откорректировать его. Прежде всего, добавьте в рацион молочные продукты с низким уровнем жира и без добавления сахара, а также нежирные белки – морепродукты, индейку или курицу.



Большое количество жира может ухудшить иммунитет / Фото Pexels

Помните и о том, что ожирение может повысить вероятность заболевания гриппом или другими инфекциями, в том числе и пневмонией.

Курение

Едва ли вред от курения станет для кого-то новостью, однако вы могли даже не представлять, насколько сильно оно влияет на ваш уровень иммунитета. Кроме того, вредно не только курение табака, но и вейпинг. Во время него вам вредит не только никотин, но и разные вещества в электронных жидкостях могут подавлять вашу иммунную систему.

Отсутствие физических упражнений

В плохую осеннюю погоду вам, возможно, не хочется покидать свой дом, однако, поверьте, это того стоит. Именно упражнения и тренировки могут улучшить иммунитет и помочь в борьбе с вирусами.

Зато сидячий образ жизни приводит к тому, что кровь в организме движется не так эффективно, и борющиеся с микробами жидкости не могут быстро попадать туда, куда нужно.