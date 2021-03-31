Привід прогулятися: виявлено звуки, які позитивно впливають на людський організм
Нове дослідження показало, що звуки природи позитивно впливають на наше здоров'я. При чому вчені зафіксували вплив як на тілесне, так і на психологічний стан учасників експерименту.
Джерело:Pnas
Прогулянка в лісі одночасно стимулює та заспокоює нервову систему, а зміна середовища допомагає відірватися від рутинних процесів, що дає можливість знизити рівень стресу. Про це свідчать результати дослідження 36 наукових публікацій.
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Як звук природи впливає на самопочуття / Фото Pexels
Як звук природи впливає на самопочуття / Фото Pexels
Попри те, що звуки шумних мегаполісів можуть провокувати стрес, нове дослідження припускає, що прогулянка на природі може стати ефективною терапією проти подібних синдромів.
Автори дослідження застерігають, що в міру дедалі більшої урбанізації, можливість потрапити в природне середовище, багате різноманітними звуками, стане все більш винятковою. Вже сьогодні більшість "звукових пейзажів" знаходиться в віддалених від міст районах. Міські парки демонструють лише 59 – 22% ефективності в порівнянні з лісами чи пляжами.
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