Нове дослідження показало, що звуки природи позитивно впливають на наше здоров'я. При чому вчені зафіксували вплив як на тілесне, так і на психологічний стан учасників експерименту.

Прогулянка в лісі одночасно стимулює та заспокоює нервову систему, а зміна середовища допомагає відірватися від рутинних процесів, що дає можливість знизити рівень стресу. Про це свідчать результати дослідження 36 наукових публікацій.

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Щоб підтвердити припущення, що звуки природи позитивно впливають на стан здоров'я, вчені проаналізували результати експериментів, які проводилися в лабораторіях та лікарнях 11 різних країн.



Як звук природи впливає на самопочуття / Фото Pexels Як звук природи впливає на самопочуття / Фото Pexels

Метадослідження, проведене Рейчел Бакстон, що включало аналіз звукозаписів з 251 ділянки в 66 національних парках США, показало, що на територіях з високим рівнем природних звуків (де майже не чути шуму міського середовища), у слухачів покращувався настрій, зменшувалася інтенсивність больових відчуттів, знижувався рівень стресу та роздратування. При цьому результати показали, що кожен звук володіє своїми унікальними властивостями. Наприклад, шум води найкраще бореться з пригніченням, в той час, як спів птахів допомогає подолати стрес та дратівливість.



Як звук природи впливає на самопочуття / Фото Pexels

Попри те, що звуки шумних мегаполісів можуть провокувати стрес, нове дослідження припускає, що прогулянка на природі може стати ефективною терапією проти подібних синдромів.

Автори дослідження застерігають, що в міру дедалі більшої урбанізації, можливість потрапити в природне середовище, багате різноманітними звуками, стане все більш винятковою. Вже сьогодні більшість "звукових пейзажів" знаходиться в віддалених від міст районах. Міські парки демонструють лише 59 – 22% ефективності в порівнянні з лісами чи пляжами.