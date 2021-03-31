Новое исследование показало, что звуки природы положительно влияют на наше здоровье. Причем ученые зафиксировали влияние как на телесное, так и на психологическое состояние участников эксперимента.

Прогулка в лесу одновременно стимулирует и успокаивает нервную систему, а изменение среды помогает оторваться от рутинных процессов, что позволяет снизить уровень стресса. Об этом свидетельствуют результаты исследования 36 научных публикаций.

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Чтобы подтвердить предположение, что звуки природы положительно влияют на состояние здоровья, ученые проанализировали результаты экспериментов, которые проводились в лабораториях и больницах 11 разных стран.



Как звук природы влияет на самочувствие / Фото Pexels Как звук природы влияет на самочувствие / Фото Pexels Метаисследование, проведенное Рейчел Бакстон, включающее анализ звукозаписей из 251 участка в 66 национальных парках США, показало, что на территориях с высоким уровнем природных звуков (где почти не слышно шума городского среды), у слушателей улучшалось настроение, уменьшалась интенсивность болевых ощущений, снижался уровень стресса и раздражения. При этом результаты показали, что каждый звук обладает своими уникальными свойствами. Например, шум воды лучше борется с угнетением, в то время, как пение птиц помогает преодолеть стресс и раздражительность.



Как звук природы влияет на самочувствие / Фото Pexels

Несмотря на то, что звуки шумных мегаполисов могут провоцировать стресс, новое исследование предполагает, что прогулка на природе может стать эффективной терапией против подобных синдромов.

Авторы исследования предупреждают, что урбанизация приводит к снижению возможности попасть в среду, богатую разнообразными звуками. Уже сегодня большинство "звуковых пейзажей" находится в отдаленных от городов районах. Городские парки демонстрируют лишь 59 – 22% эффективности по сравнению с лесами или пляжами.