Проте варто не так боятись цифр на тонометрі, як наслідків, зокрема серцевих захворювань, інсульту, ниркової недостатності та інших. Врятувати від цих небезпек можуть 2 прості продукти, які ви знайдете вдома.

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Як знизити ризик гіпертонії

У боротьбі з високим тиском варто заручитись підтримкою калію. Цей важливий мінерал допомагає регулювати показники, нейтралізуючи вплив натрію, який є одним з головних причин гіпертонії. Продуктів, які потішать вмістом калію, є чимало, проте лідерські позиції обіймають ці два.

Банани

Банани – це не лише гарна нагода потішити саме солоденьким, яке можна знайти на полицях супермаркету весь рік, але й чудове джерело потрібного нам калію. У продукті середнього розміру та вагою 120 грамів міститься приблизно 422 міліграми калію.

Ви будете здивовані, але це 16% від рекомендованої денної норми для дорослих жінок та 12% – для чоловіків. Смачні фрукти можна вживати не лише у звичному вигляді, але й додавати у корисні страви: смузі, вівсянки чи млинці.



Банан це смачно та корисно / Фото Pexels

Картопля

Ще одна проста і дуже популярна городна представниця отримала додаткову перевагу для вживання. Багато хто боїться картоплі через вміст вуглеводів, проте мізерна шкода, якої вони можуть завдати, в рази компенсується корисними елементами, що є у складі.

Річ у тому, що картопля містить 391 міліграм калію у кожних 100 грамах продукту. Експериментувати з овочем можна скільки завгодно: варити, запікати чи смажити. Рекомендуємо уникати значної кількості солі, якщо у вас є проблеми з артеріальним тиском, адже вона провокує зростання показників.