Хронічний стрес і тривога можуть негативно вплинути на ваше загальне здоров'я: як фізичне, так і психічне. Варто навчитися боротися з ними та запобігати цьому в майбутньому.

За словами Яна Сміта, доктора медичних наук, здоров'я кишківника дуже тісно пов'язане зі здатністю організму справлятися зі стресом.

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Їжа та поживні речовини для зняття стресу

Лосось та інші нежирні білки

Лосось містить велику кількість омега-3 жирних кислот. Доведено, що вони покращують настрій. Інші нежирні білки, наприклад курка, теж підходять, адже вони містять амінокислоти, які теж мають схожу дію. Уникайте м'яса з великою кількістю насичених жирів.

Фрукти, багаті клітковиною

За словами доктора Сміта, клітковина є потужним рушієм корисних бактерій у кишківнику. Найкращий спосіб отримати більше клітковини – їсти продукти, вирощені на землі. Це горіхи, насіння, овочі, фрукти тощо.

Також було доведено, що деякі ягоди (наприклад, чорниця) знижують рівень кортизолу (гормону стресу), який негативно впливає ваш настрій.

Чорниця і малина корисні під час стресу / Фото Unsplash

Яйця, горіхи та індичка

Усі ці продукти також забезпечують триптофановий ефект, який, знову ж таки, важливий для вироблення серотоніну: ключового фактора гарного настрою.

Ромашковий чай

Ромашка діє як легкий заспокійливий засіб. Вона може зменшити м'язову напругу та приборкати тривогу чи дратівливість. Чай з ромашки не містить кофеїну, тож ви можете випити його перед тим, як лягати спати.

Чорний шоколад

Шоколад містить поліфеноли, які покращують роботу мозку та настрій. Але мовиться про темний шоколад. Доктор Сміт підкреслює: чим темніший шоколад, тим менше в ньому доданого цукру – інгредієнта, який, на жаль, навпаки збільшує рівень стресу.

Тривалий стрес може негативно вплинути на ваше здоров'я та емоційний стан. Про дієві методи боротьби читайте тут.