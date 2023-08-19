Если вы беспокоитесь о здоровье своего сердца, то постарайтесь ограничиться от некоторой пищи, плохо влияющей на сердце. Кардиологи говорят, что они никогда не употребляют эти продукты, или делают это очень редко.

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Рубленая печень

"Печень – это красное мясо с очень высоким содержанием жира. Я избегаю красного мяса, потому что в нем очень много насыщенных жиров и трансжиров, а кроме того, что они вредны для сердца, насыщенные жиры могут спровоцировать остеопороз. Печень особенно опасна, потому что это также орган, фильтрующий токсины, поэтому любые токсины обычно просто остаются там», – рассказала кардиолог Стэнфордского университета Элеонора Левин.

Сосиски на завтрак

Кардиолог Элизабет Клодаз рассказала, что сосиски богаты натрием (что способствует повышению кровяного давления) и богаты источником насыщенных жиров, повышающих показатели холестерина.



Сосиски на завтрак вредят сердцу / Фото с Pexels

Маргарин

Поддельное сливочное масло очень вредно, поэтому не стоит использовать его в приготовлении. Лучше воспользоваться оливковым маслом.

Стейк

"Я избегаю очень жирного красного мяса, такого как стейк, потому что в нем очень много насыщенных жиров. Клинические исследования показали, что потребление насыщенных жиров связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета", – рассказал заведующий отделение кардиологии Леонард Лилли.

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Жареная курица

Кардиолог Санджай Маниар говорит, что регулярное употребление жареной пищи увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта за счет увеличения насыщенных и трансжиров в организме.

Пончики

По словам врача Джейн Морган, кардиолога из Атланты, многие пончики жарят на масле, содержащем трансжиры, что автоматически делает пончики тяжелыми для сердца.

"Трансжиры повышают уровень холестерина и сахара в крови, способствуя развитию диабета 2 типа, сердечных заболеваний и инсульта", – отметил врач.