Виявляється, що велика кількість цукру в раціоні може погіршити не тільки вашу фігуру та загальне здоров'я, але й негативно вплинути на стан шкіри. Цукор заважає виробленню колагену, який потрібен для зволоження шкіри та підтримання її молодості.
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Фруктовий сік
Ймовірно, ви думали, що фруктовий сік – це надзвичайно здоровий напій, який задовольняє вашу потребу у прохолоді та солодкому. Втім, навіть у сокові міститься дуже багато цукру, та натомість майже немає клітковини, на яку багаті фрукти.
І хоча такі поживні речовини, як мінерали та вітаміни, допомагають боротися зі старінням і руйнуванням колагену, кращим вибором було б з’їсти цілий фрукт і чергувати його з овочами, які часто містять стільки ж поживних речовин, але без цукру,
– поділилася лікарка Мірте Екл.
Підсолоджена вівсянка
Скоріш за все, вам неодноразово доводилося чути, що вівсянка – надзвичайно здорова їжа, яка стане чудовим сніданком чи легкою вечерею. Проте користь від цієї крупи ви отримаєте тільки у тому випадку, якщо не додаватимете до неї цукор чи інші підсолоджувачі.
І цукор, і навіть мед можуть бути дуже шкідливими для вироблення колагену. Та й навіть сама вівсянка у надто великій кількості може підвищити рівень цукру в крові.
Не дивлячись на велику користь для здоров’я кожного з цих інгредієнтів, якщо споживати їх у невеликих кількостях як частину збалансованої дієти, якщо їх їсти окремо, наявний цукор сприятиме стрибкам рівня цукру в крові та розпаду колагену,
– розповіла лікарка.
Вівсянка може нашкодити шкірі / Фото Pexels
Білий хліб
Ймовірно, ви полюбляєте перекусити тостами з маслом чи варенням, адже вони швидко готуються, смачні та не вимагають багато зусиль. Та пам'ятайте, що у цьому хлібі міститься чимало вуглеводів, і це може спричинити коливання рівня цукру в крові.
Та якщо ви не готові відмовлятися від хліба, спробуйте перейти на цілозернові варіанти. Зокрема, найздоровішими варіантами будуть лаваш чи чорний хліб.