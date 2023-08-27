Виявляється, що велика кількість цукру в раціоні може погіршити не тільки вашу фігуру та загальне здоров'я, але й негативно вплинути на стан шкіри. Цукор заважає виробленню колагену, який потрібен для зволоження шкіри та підтримання її молодості.

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Фруктовий сік

Ймовірно, ви думали, що фруктовий сік – це надзвичайно здоровий напій, який задовольняє вашу потребу у прохолоді та солодкому. Втім, навіть у сокові міститься дуже багато цукру, та натомість майже немає клітковини, на яку багаті фрукти.

І хоча такі поживні речовини, як мінерали та вітаміни, допомагають боротися зі старінням і руйнуванням колагену, кращим вибором було б з’їсти цілий фрукт і чергувати його з овочами, які часто містять стільки ж поживних речовин, але без цукру,

– поділилася лікарка Мірте Екл.

Підсолоджена вівсянка

Скоріш за все, вам неодноразово доводилося чути, що вівсянка – надзвичайно здорова їжа, яка стане чудовим сніданком чи легкою вечерею. Проте користь від цієї крупи ви отримаєте тільки у тому випадку, якщо не додаватимете до неї цукор чи інші підсолоджувачі.

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І цукор, і навіть мед можуть бути дуже шкідливими для вироблення колагену. Та й навіть сама вівсянка у надто великій кількості може підвищити рівень цукру в крові.

Не дивлячись на велику користь для здоров’я кожного з цих інгредієнтів, якщо споживати їх у невеликих кількостях як частину збалансованої дієти, якщо їх їсти окремо, наявний цукор сприятиме стрибкам рівня цукру в крові та розпаду колагену,

– розповіла лікарка.



Вівсянка може нашкодити шкірі / Фото Pexels

Білий хліб

Ймовірно, ви полюбляєте перекусити тостами з маслом чи варенням, адже вони швидко готуються, смачні та не вимагають багато зусиль. Та пам'ятайте, що у цьому хлібі міститься чимало вуглеводів, і це може спричинити коливання рівня цукру в крові.

Та якщо ви не готові відмовлятися від хліба, спробуйте перейти на цілозернові варіанти. Зокрема, найздоровішими варіантами будуть лаваш чи чорний хліб.