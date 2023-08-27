Оказывается, большое количество сахара в рационе может усугубить не только вашу фигуру и общее здоровье, но и негативно повлиять на состояние кожи. Сахар мешает выработке коллагена, необходимого для увлажнения кожи и поддержания ее молодости.

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Фруктовый сок

Вероятно, вы думали, что фруктовый сок – это очень здоровый напиток, который удовлетворяет вашу потребность в прохладе и сладком. Впрочем, даже в соке содержится очень много сахара, но почти нет клетчатки, которой богаты фрукты.

И хотя такие питательные вещества, как минералы и витамины, помогают бороться со старением и разрушением коллагена, лучшим выбором было бы съесть целый фрукт и чередовать его с овощами, часто содержат столько же питательных веществ, но без сахара,

– поделилась врач Мирте Экл.

Подслащенная овсянка

Скорее всего, вам неоднократно приходилось слышать, что овсянка – очень здоровая пища, которая станет прекрасным завтраком или легким ужином. Однако пользу от этой крупы вы получите только в том случае, если не будете добавлять к ней сахар или другие подсластители.

Здоровье – самое ценное, что есть у человека! Поэтому заботиться о нем нужно тщательно, уделяя особое внимание очищению организма от токсинов. Лимфомиозот – проверенный помощник в детоксикации организма. Препарат улучшает отток лимфы, выводит токсины из всех органов и тканей, оказывает дезинтоксикационное действие. Все, чтобы вы чувствовали себя и выглядели здорово!

И сахар, и даже мед могут быть очень вредны для выработки коллагена. Да и даже сама овсянка в слишком большом количестве может повысить уровень сахара в крови.

Несмотря на большую пользу для здоровья каждого из этих ингредиентов, если потреблять их в небольших количествах как часть сбалансированной диеты, если их есть отдельно, имеющийся сахар будет способствовать скачкам уровня сахара в крови и распаду коллагена,

– рассказала врач.



Овсянка может навредить коже / Фото Pexels

Белый хлеб

Вероятно, вы любите перекусить тостами с маслом или вареньем, ведь они быстро готовятся, вкусны и не требуют усилий. Но помните, что в этом хлебе содержится немало углеводов, и это может привести к колебаниям уровня сахара в крови.

Но если вы не готовы отказываться от хлеба, попробуйте перейти на цельнозерновые варианты. В частности, здоровыми вариантами будут лаваш или черный хлеб.