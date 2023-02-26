Зіпсувати всі ваші плани на старість може деменція, яка природно розвивається у багатьох з віком. Синдром стійкого порушення когнітивних функцій виникає внаслідок органічного ураження мозку. На щастя, недугу можна попередити.

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Як запобігти розвитку деменції

Команда вчених з Університетського коледжу Лондона змогла зробити унікальне відкриття. Вони помітили зв'язок між фізичною активністю та покращенням когнітивних функцій.

У дослідженні взяло участь 1417 людей, 53% з них – жінки. Всі вони пройшли опитування щодо кількості фізичної активності протягом дня, тижня чи навіть місяця. Вчені досліджували активність учасників за допомогою повторних опитувань у віці 36, 43, 53, 60 – 64 і 69. Опитувальники дозволяли оцінити, як часто учасники займались спортом чи інтенсивним дозвіллям протягом останніх 4 тижнів. Зокрема, йдеться про бадмінтон, плавання, танці, футбол або швидку ходьбу протягом 30 і більше хвилин.



Спорт покращує здоров'я мозку / Фото Pexels

Згодом всіх учасників розподілити на різні категорії та дослідили активність мозку і когнітивні функції. Ті, у житті яких був присутній спорт, демонстрували значно кращі результати під час тестування. Цікаво, що було достатнього лише одного з широкого списку активностей, аби мати такі результати.

Схоже, що це так навіть при невеликих рівнях активності, від одного до чотирьох разів на місяць. Фізична активність у будь-який час у зрілому віці була пов'язана з вищими когнітивними показниками та вербальною пам'яттю у віці 69 років,

– зазначають дослідники.

Цікаво, що у людей, які раніше не займались спортом, був шанс все виправити після 60 років. Тож фізична активність у будь-яких кількостях та віці позитивно впливає на здоров'я мозку. Вчені кажуть, що існування зв'язків між здоров'ям мозку та фізичними вправами можна пояснити освітою, досягненнями в дитинстві та соціально-економічним становищем.