150 активно проведених хвилин на тиждень гарантують вам щасливу та здорову старість. Проте вчені повідомили, що захистити від раку може значно менша цифра.

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Як захистити себе від раку

Висновки епідеміологічного відділу Ради медичних досліджень Кембриджа потішать багатьох людей, які не полюбляють надто активний спосіб життя. Зрозуміти позитивну тенденцію допоміг аналіз 196 попередніх досліджень.

Вияснилось, що люди, які займалися спортом вдвічі менше рекомендованої тижневої норми, все одно мали шанс на переваги для здоров'я. Тобто 75-хвилинні фізичні вправи щотижня, а це приблизно 10 хвилин активного руху щодня, знижували ризики серцево-судинних захворювань і раку.



Звичайна прогулянка може врятувати життя / Фото Pexels

Вдалось захистити серце на 17%, а рівень ризику розвитку специфічних видів раку, зокрема голови та шиї, крові та кісткового мозку, знизився на 14 – 26%. Ймовірність розвитку пухлин в легенях, печінці, матці, кишківнику та грудях також зменшилась від 3 до 11 відсотків.

Якщо ви вважаєте, що 75 хвилин на тиждень цілком можна втілити, то можете спробувати поступово збільшити їх до повної рекомендованої кількості. Займатися будь-якою фізичною активністю краще, ніж не робити нічого,

– зазначає доктор Сорен Брейдж.

Важливо розуміти, що вчені мають на увазі, вживаючи термін "помірна активність". Такі навантаження не передбачають класичні фізичні вправи, наприклад біг. Іноді достатньо трохи швидше прогулятись додому. Такі 10-хвилинні тренування можна легко включити у свій розпорядок дня, а для натхнення ділимось з вами добіркою активностей:

швидка ходьба;

танці;

їзда на велосипеді;

гра в теніс;

піші прогулянки.

Фізичні вправи будуть мати чудодійний вплив на ваш організм у будь-якому віці. Так ви зможете знизити ризики інсульту, ожиріння та рівень цукру, а також захистити себе від цих недуг: