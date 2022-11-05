Дієтичний пудинг з льоном і лохиною стане вашою улюбленою стравою. Звісно, з інгредієнтами доведеться попітніти, а от приготування ну дуже просте.

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Рецепт пудингу з льоном і лохиною

Я не прихильник солодкого і стежу за харчуванням, тому цей рецепт став справжньою знахідкою. Його можна їсти у будь-який час, він неймовірно смачний та корисний, – заявляє Хіменес-Браво.

Для приготування вам знадобляться:

40 грамів льону;

100 мілілітрів води;

10-15 грамів лохини;

30 грамів гречаного меду;

150 мілілітрів кокосового молока.

Для декору:

кокосові чипси;

кілька ягідок лохини;

фундук.

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Спосіб приготування:

Крок 1. Насіння льону промиваємо та заливаємо окропом, відварюємо та проціджуємо.

Крок 2. Готове насіння поміщаємо у блендер, виливаємо кокосове молоко, гречаний мед (можна дати трішки більше, ніж зазначено у рецепті, якщо полюбляєте солоденьке) та додаємо лохину. Перетворюємо інгредієнти в однорідну суміш.

Крок 3. Викладаємо пудинг у посудину, зверху додаємо лохину, фундук та кокосові чипси. Смачний та корисний десерт готовий!