Дієтичний пудинг з льоном і лохиною стане вашою улюбленою стравою. Звісно, з інгредієнтами доведеться попітніти, а от приготування ну дуже просте.
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Рецепт пудингу з льоном і лохиною
Я не прихильник солодкого і стежу за харчуванням, тому цей рецепт став справжньою знахідкою. Його можна їсти у будь-який час, він неймовірно смачний та корисний, – заявляє Хіменес-Браво.
Для приготування вам знадобляться:
- 40 грамів льону;
- 100 мілілітрів води;
- 10-15 грамів лохини;
- 30 грамів гречаного меду;
- 150 мілілітрів кокосового молока.
Для декору:
- кокосові чипси;
- кілька ягідок лохини;
- фундук.
Спосіб приготування:
Крок 1. Насіння льону промиваємо та заливаємо окропом, відварюємо та проціджуємо.
Крок 2. Готове насіння поміщаємо у блендер, виливаємо кокосове молоко, гречаний мед (можна дати трішки більше, ніж зазначено у рецепті, якщо полюбляєте солоденьке) та додаємо лохину. Перетворюємо інгредієнти в однорідну суміш.
Крок 3. Викладаємо пудинг у посудину, зверху додаємо лохину, фундук та кокосові чипси. Смачний та корисний десерт готовий!