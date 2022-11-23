Заправка – це вид соусу, який можна додавати в салати, надаючи їм більш посилений смак і аромат. Ділимося рецептами популярних заправок для салатів, які можна приготувати вдома.

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Три популярні заправки для салатів

Медово-гірчична

Медово-гірчична заправка поєднує в собі солод меду, гостроту гірчиці та приємну кислинку оцту й лимонного соку. Її зазвичай використовують у листових або овочевих салатах, як соус до смажених курячих крилець або як маринад для м'ясних страв.

Інгредієнти:

3 столові ложки лимонного соку;

2 столові ложки оцту;

2 чайні ложки зернистої гірчиці;

1 чайна ложка звичайної гірчиці;

1,5 чайної ложки меду;

дрібка солі;

дрібка чорного меленого перцю;

180 мілілітрів оливкової олії.

Приготування

Змішайте лимонний сік, оцет, діжонську та звичайну гірчиці, мед, сіль і перець в блендері. Перемішуйте на середній швидкості протягом 5 секунд. Поступово додайте олію до інших інгредієнтів.

Повільно збільшуйте швидкість блендера до високої. Змішуйте інгредієнти протягом 10 – 15 секунд, доки заправка не стане емульсійною.

Спробуйте заправку на смак і за потреби додайте більше солі, перцю або меду. Зберігайте заправку в холодильнику в скляній банці до 2 тижнів.

"Ранчо"

Це кремова заправка для салату на основі майонезу, виготовлена ​​з маслянки, часнику, цибулі, трав і спецій. Заправка "Ранчо" також використовується як соус до закусок.

Інгредієнти:

пів склянки майонезу;

пів склянки збитої маслянки;

1 зубчик часнику;

1 столова ложка дрібно нарізаної цибулі;

пів чайної ложки гірчиці;

2 столові ложки дрібно нарізаної свіжої цибулі;

1 столова ложка дрібно нарізаної свіжої петрушки;

1 столова ложка дрібно нарізаного свіжого кропу;

дрібка солі;

дрібка чорного меленого перцю.

Приготування

Змішайте майонез і маслянку в невеликій мисці. Розімніть часник і цибулю з дрібною морською сіллю до отримання пасти. До маслянкової суміші додайте часниково-цибульну пасту та гірчицю. Добре збийте всі інгредієнти разом.

Додайте цибулю, петрушку, кріп і свіжомелений чорний перець та добре перемішайте. Зберігайте заправку в холодильнику в герметичному контейнері до 1 тижня.

Салат із заправкою "Ранчо" / Фото Unsplash

"Тисяча островів"

Заправка "Тисяча островів" – це рожевий соус на основі майонезу та кетчупу. Його часто використовують не тільки як заправку для салатів, але і як соус до гамбургерів у ресторанах швидкого харчування.

Інгредієнти:

1,5 склянки майонезу;

пів склянки томатного кетчупу;

1 чайна ложка яблучного оцту;

1,5 столової ложки подрібненої цибулі;

3 – 4 столові ложки дрібно нарізаного маринованого огірка;

1 велике яйце, зварене круто;

1 чайна ложка солі;

пів чайної ложки чорного меленого перцю.

Приготування

У глибокій мисці змішайте майонез, кетчуп, яблучний оцет, цибулю, огірок, сіль і чорний мелений перець. Добре перемішайте. Протріть яйце через дрібне сито в миску і знову добре перемішайте. Зберігайте заправку в холодильнику в герметичному контейнері до 4 днів.