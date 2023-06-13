Якщо ж ви належите до категорії, яка полюбляє куштувати цю рослину, 24 канал спішить вас потішити користю та рекомендаціями щодо кількості на день.

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Чим корисний ревінь

Сезон цього овоча триває з травня по липень. Саме в цей період можна насолодитись його трішки кислуватим, але цікавим смаком. Ревінь потішить протизапальними властивостями, все завдяки мінеральному і вітамінному складу.

Особливу користь віднайде імунітет. У стеблі містяться речовини антоціани, які мають потужні антибактеріальні й протиракові властивості. А ще переваги відчує кров, адже у 100 грамах продукту є близько 30% денної норми вітаміну К. Він потрібен для згортання крові й еластичності судин.



Не забувайте їсти ревінь / Фото Pexels

Кажуть, що користь може отримати навіть кишечник. Проте потрібно вживати ревінь у невеликій кількості. Це допоможе краще засвоювати їжу і буде хорошим джерелом клітковини. Подякують і легені, адже сік сприяє профілактиці туберкульозу.

Перекреслити усі ці переваги ревеню можна необдуманим вживанням. Річ у тім, що на добу не варто з'їдати понад 100 грамів. Слід пам'ятати, що це рослинний продукт, який містить клітковину, тож може порушити роботу органів шлунково-кишкового тракту.